總預算持續卡關 卓榮泰盼年前能夠坐下來好好對話

立法院再度未排審今年度總預算，對此，行政院長卓榮泰28日表示，人民已經非常不耐煩，政府是非常的焦慮，很多新增事項、新增計畫跟新增的經費、預算都沒有辦法順利來執行，政府在這1個月當中是想盡各種辦法，透過各種機會想要尋求跟在野黨能夠對話、能夠溝通、能夠協商，但是完全不得其門而入，希望年前能做坐下來好好對話。

卓榮泰今日出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會接受媒體聯訪時針對總預算回應，立法院這個會期只剩下3天，總預算已經被延宕了153天，我希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，難道未來的台美關稅的談判也要擋嗎？人民已經非常不耐煩，政府是非常的焦慮，很多新增事項、新增計畫跟新增的經費、預算都沒有辦法順利來執行，這影響的不只是單項而已，是影響到整體國家在今年總預算整個施政的方向跟進度。

卓榮泰表示，影響一個月會影響很長很長的，包括要按時間去進行計畫、發包等等的作業，所以已經造成實質上的影響了。政府在這1個月當中是想盡各種辦法，透過各種機會想要尋求跟在野黨能夠對話、能夠溝通、能夠協商，但是完全不得其門而入。希望快要過年了，大家如果還有心思的話，年前能不能好好的坐下來對話。

卓榮泰強調，他今天參加的就是一場研討會、一場對話，對話是重要的，理性的坐下來對話才能解決各種問題，希望對話之後，給大家一點時間，過年後，重新回到國會，重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利正常發展的腳步，人民才會得到應該有的照顧。