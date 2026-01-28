快訊

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

陸14家鼎泰豐無預警歇業！大股東控前董座拒交接、4.65億元金流不清

總預算持續卡關 卓榮泰盼年前能夠坐下來好好對話

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導

立法院再度未排審今年度總預算，對此，行政院長卓榮泰28日表示，人民已經非常不耐煩，政府是非常的焦慮，很多新增事項、新增計畫跟新增的經費、預算都沒有辦法順利來執行，政府在這1個月當中是想盡各種辦法，透過各種機會想要尋求跟在野黨能夠對話、能夠溝通、能夠協商，但是完全不得其門而入，希望年前能做坐下來好好對話。

卓榮泰今日出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會接受媒體聯訪時針對總預算回應，立法院這個會期只剩下3天，總預算已經被延宕了153天，我希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，難道未來的台美關稅的談判也要擋嗎？人民已經非常不耐煩，政府是非常的焦慮，很多新增事項、新增計畫跟新增的經費、預算都沒有辦法順利來執行，這影響的不只是單項而已，是影響到整體國家在今年總預算整個施政的方向跟進度。

卓榮泰表示，影響一個月會影響很長很長的，包括要按時間去進行計畫、發包等等的作業，所以已經造成實質上的影響了。政府在這1個月當中是想盡各種辦法，透過各種機會想要尋求跟在野黨能夠對話、能夠溝通、能夠協商，但是完全不得其門而入。希望快要過年了，大家如果還有心思的話，年前能不能好好的坐下來對話。

卓榮泰強調，他今天參加的就是一場研討會、一場對話，對話是重要的，理性的坐下來對話才能解決各種問題，希望對話之後，給大家一點時間，過年後，重新回到國會，重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利正常發展的腳步，人民才會得到應該有的照顧。

卓榮泰 過年 立法院

延伸閱讀

卓榮泰喊話藍白快審預算 「難道連未來台美關稅談判也要擋」？

批許淑華邏輯滑坡 楊智伃：寧願犧牲台北市也要政治鬥爭？

受「台灣101」波及被改名 陳致中回嗆羅智強：我的「中」不是中國

台北101被卓揆改稱「台灣101」 媒體人直言：想變中央政績

相關新聞

前財政部次長戴立寧辭世 金融治理領域損失一員良將

前財政部次長戴立寧昨晚辭世，享壽87歲。消息一出引發金融界與政務圈哀悼。戴立寧一生投身公職及金融產業，對金融市場制度建設...

【重磅快評】核能除役卻史上最賺？台電沒告訴你的真相

台電董事會通過去年財報，確定去年稅後盈餘729億，優於先前預估的600億，更超越2015年的617億，創下「史上最賺的一...

星野集團「1955東京灣飯店」用AI科技採無人報到、無人商店

星野集團「1955東京灣飯店」總經理蕪木翔太表示，這個飯店主打提供客人到東京迪士尼最方便的飯店，運用AI科技飯店內大量採...

台美經濟對話華府登場 聚焦討論AI供應鏈合作

第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）27日在華府登場，外交部透過新聞稿指出，這次會議分別由經濟部長龔明鑫與美國國務院經...

老牌餐飲品牌重建 冒險大改菜單能抓住Z世代目光？

餐飲品牌面臨老化，近期包括乾杯、築間等創立在20年左右的品牌相繼進行品牌重建，包括更改菜單，甚至更改營運特點等方式，希望再抓回年輕族群目光，穩固甚至進一步擴大市占率。而這些品牌重建的工程，是否能發揮效果？ 台灣民眾又喜歡嘗鮮，又注重CP值，餐飲市場變化快速、競爭激烈，不少餐飲品牌過去曾經輝煌，但經營時間一長，原本忠誠的消費者改為追逐其他品牌，甚至飲食習慣改變，這些品牌顯得有些欲振乏力，若還想繼續在市場上存活，就不得不做出改變。

營造業：土方之亂問題在法規錯亂

全台土方之亂持續延燒，台灣區綜合營造業同業公會認為，根本問題在於「法規錯亂」，土方是資源，出事卻用廢棄物清理法裁罰，邏輯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。