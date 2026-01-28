星野集團「1955東京灣飯店」用AI科技採無人報到、無人商店

星野集團「1955東京灣飯店」總經理蕪木翔太表示，這個飯店主打提供客人到東京迪士尼最方便的飯店，運用AI科技飯店內大量採用無人報到、無人商店，科技加上體貼服務，要讓入住的旅客享有更自由、愉快的住宿體驗。

蕪木翔太表示，來到「1955東京灣飯店」有9成的客人都是前往東京迪士尼飯店，約有10%是外國觀光客，其中台灣客占了5%，這個飯店主打提供旅客更多住宿彈性，需要服務時可以找櫃檯人員，不想被打擾時，有各種方便的無人服務。

「1955東京灣飯店」考量有9成的旅都是前往迪士尼樂園遊玩，回來會有疲勞感飯店內使用各種自助報到退房的機器、無人商店及自助販賣機，就是用最優化人員配置提供旅客最需要的服務，根據客人行動軌跡來配置，不斷的採用先進AI技術，把科技融入服務，提供旅客更貼心、流暢的服務。

「1955東京灣飯店」要呈現一步穿越美國1955年時光感，進入迪士尼樂園初次誕生時的美國，在宜人的服務和老美國的氛圍中，留下難忘的時光，所以飯店也用1950年代美國的風格來設計。