快訊

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

陸14家鼎泰豐無預警歇業！大股東控前董座拒交接、4.65億元金流不清

星野集團「1955東京灣飯店」用AI科技採無人報到、無人商店

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／日本東京27日電
飯店內的「2nd Room」是專為您的旅行需求而設計的公共空間，無論是整理行裝、享用輕食，或是與親友暢談，都能在這裡舒適度過。黃淑惠攝
飯店內的「2nd Room」是專為您的旅行需求而設計的公共空間，無論是整理行裝、享用輕食，或是與親友暢談，都能在這裡舒適度過。黃淑惠攝

星野集團「1955東京灣飯店」總經理蕪木翔太表示，這個飯店主打提供客人到東京迪士尼最方便的飯店，運用AI科技飯店內大量採用無人報到、無人商店，科技加上體貼服務，要讓入住的旅客享有更自由、愉快的住宿體驗。

蕪木翔太表示，來到「1955東京灣飯店」有9成的客人都是前往東京迪士尼飯店，約有10%是外國觀光客，其中台灣客占了5%，這個飯店主打提供旅客更多住宿彈性，需要服務時可以找櫃檯人員，不想被打擾時，有各種方便的無人服務。

「1955東京灣飯店」考量有9成的旅都是前往迪士尼樂園遊玩，回來會有疲勞感飯店內使用各種自助報到退房的機器、無人商店及自助販賣機，就是用最優化人員配置提供旅客最需要的服務，根據客人行動軌跡來配置，不斷的採用先進AI技術，把科技融入服務，提供旅客更貼心、流暢的服務。

「1955東京灣飯店」要呈現一步穿越美國1955年時光感，進入迪士尼樂園初次誕生時的美國，在宜人的服務和老美國的氛圍中，留下難忘的時光，所以飯店也用1950年代美國的風格來設計。

飯店內的「2nd Room」是專為您的旅行需求而設計的公共空間，從提前入住後（清晨五點），到退房後（下午三點），都能自由使用。無論是整理行裝、享用輕食，或是與親友暢談，都能在這裡舒適度過。

「1955東京灣飯店」使用各種自助報到退房的機器、無人商店及自助販賣機，把科技融入服務，提供旅客更貼心、流暢的服務。 黃淑惠攝
「1955東京灣飯店」使用各種自助報到退房的機器、無人商店及自助販賣機，把科技融入服務，提供旅客更貼心、流暢的服務。 黃淑惠攝
星野集團「1955東京灣飯店」總經理蕪木翔太飯店主打提供客人到東京迪士尼最方便的飯店，要讓旅客享有更自由、愉快的住宿體驗。黃淑惠攝
星野集團「1955東京灣飯店」總經理蕪木翔太飯店主打提供客人到東京迪士尼最方便的飯店，要讓旅客享有更自由、愉快的住宿體驗。黃淑惠攝
「1955東京灣飯店」考量有9成的旅都是前往迪士尼樂園遊玩。黃淑惠攝
「1955東京灣飯店」考量有9成的旅都是前往迪士尼樂園遊玩。黃淑惠攝
飯店內的「2nd Room」是專為您的旅行需求而設計的公共空間，無論是整理行裝、享用輕食，或是與親友暢談，都能在這裡舒適度過。黃淑惠攝
飯店內的「2nd Room」是專為您的旅行需求而設計的公共空間，無論是整理行裝、享用輕食，或是與親友暢談，都能在這裡舒適度過。黃淑惠攝
星野集團「1955東京灣飯店」在以1950年代美國為主題的獨特室內設計和館內服務中，感受獨一無二的世界，這裡獨特的文化蓬勃發展。黃淑惠
星野集團「1955東京灣飯店」在以1950年代美國為主題的獨特室內設計和館內服務中，感受獨一無二的世界，這裡獨特的文化蓬勃發展。黃淑惠
1955東京灣飯店不斷的採用先進AI技術，把科技融入服務，提供旅客更貼心、流暢的服務。 黃淑惠攝
1955東京灣飯店不斷的採用先進AI技術，把科技融入服務，提供旅客更貼心、流暢的服務。 黃淑惠攝

東京 美國 迪士尼

延伸閱讀

1車霸佔2車格？他揪日本迪士尼停車亂象 官方曝原因：工作人員引導

泰國爭取東南亞首座迪士尼樂園 助攻東部經濟走廊

尾牙中獎神曲再現！狂聽迪士尼動畫《花木蘭》一首歌　網實測「狂曬戰績」

不是Lisa！真人版「魔髮奇緣」選角出爐　樂佩顏值掀兩派論戰

相關新聞

前財政部次長戴立寧辭世 金融治理領域損失一員良將

前財政部次長戴立寧昨晚辭世，享壽87歲。消息一出引發金融界與政務圈哀悼。戴立寧一生投身公職及金融產業，對金融市場制度建設...

【重磅快評】核能除役卻史上最賺？台電沒告訴你的真相

台電董事會通過去年財報，確定去年稅後盈餘729億，優於先前預估的600億，更超越2015年的617億，創下「史上最賺的一...

星野集團「1955東京灣飯店」用AI科技採無人報到、無人商店

星野集團「1955東京灣飯店」總經理蕪木翔太表示，這個飯店主打提供客人到東京迪士尼最方便的飯店，運用AI科技飯店內大量採...

台美經濟對話華府登場 聚焦討論AI供應鏈合作

第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）27日在華府登場，外交部透過新聞稿指出，這次會議分別由經濟部長龔明鑫與美國國務院經...

老牌餐飲品牌重建 冒險大改菜單能抓住Z世代目光？

餐飲品牌面臨老化，近期包括乾杯、築間等創立在20年左右的品牌相繼進行品牌重建，包括更改菜單，甚至更改營運特點等方式，希望再抓回年輕族群目光，穩固甚至進一步擴大市占率。而這些品牌重建的工程，是否能發揮效果？ 台灣民眾又喜歡嘗鮮，又注重CP值，餐飲市場變化快速、競爭激烈，不少餐飲品牌過去曾經輝煌，但經營時間一長，原本忠誠的消費者改為追逐其他品牌，甚至飲食習慣改變，這些品牌顯得有些欲振乏力，若還想繼續在市場上存活，就不得不做出改變。

營造業：土方之亂問題在法規錯亂

全台土方之亂持續延燒，台灣區綜合營造業同業公會認為，根本問題在於「法規錯亂」，土方是資源，出事卻用廢棄物清理法裁罰，邏輯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。