台美經濟對話華府登場 聚焦討論AI供應鏈合作

第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）27日在華府登場，外交部透過新聞稿指出，這次會議分別由經濟部長龔明鑫與美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）主談，會議期間簽署矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明，彰顯台灣在人工智慧（AI）供應鏈的重要性。

外交部指出，台美均認同台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，會議期間簽署兩項文件，彰顯台灣在AI供應鏈的重要性，未來雙方也將成立工作小組，持續探討可深化供應鏈安全及強化關鍵基礎建設的作為。

台美自2020年舉行首次EPPD，現在已接連舉行六輪對話，這次討論重點包含AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作及雙邊經濟合作等議題。

在確保AI供應鏈安全部分，外交部表示，雙方同意共同盤點台美企業在AI科技堆疊套案及先進機器人的夥伴關係，研議提升供應鏈資安韌性合作，並推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型（LLM）的發展與應用，共同形塑多元開放特色的主權AI資料基礎，並研議在第三國合作推動可信賴AI系統。

針對數位基礎建設，美國支持台灣探索創新的通訊技術，以作為多方增強通訊韌性的一環。台灣也將探索與美國低軌衛星供應商合作，並與美國共同探索與友盟國家在海底電纜及資通訊基礎建設等領域提升可信賴連結之合作。雙方另同意以既有「台美5G供應鏈合作平台」機制，促進台美雙方產業開放網路、次世代通訊（如6G）技術、供應鏈實質合作，以及拓展國際網路通訊基礎建設市場。

至於關鍵礦物供應鏈，雙方同意強化在關鍵礦物採礦、加工等領域合作，以及促進台美在關鍵礦物提煉及電子廢棄物回收等之技術交流，提供夥伴國家高標準替代方案，共同建立台美供應鏈韌性。

有關無人機供應鏈，雙方同意共同合作促進無人機的商業發展、法規遵循與認證及共同生產，以打造台美無人機合作的非紅供應鏈。我國工業技術研究院並於會前與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約（Assessor License and Services Agreement），有助推動我國無人機產業導入國際認證機制，帶動國內相關供應鏈升級與整體產業發展。

在高科技人才培育，台美雙方將續透過EPPD等平台加強協調，共同推進AI人才技術發展和培育工作，並就AI Academy合作框架交換意見。

至於台美在第三國合作，除在我國友邦的合作，雙方同意探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫。美國將持續提升台灣應對經濟脅迫的整備程度，並支持其具潛在經濟脅迫脆弱性之夥伴。

最後，針對雙邊經濟合作，雙方同意在投資審查及盡速解決雙重課稅問題等議題持續強化合作。