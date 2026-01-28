快訊

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

陸14家鼎泰豐無預警歇業！大股東控前董座拒交接、4.65億元金流不清

前財政部次長戴立寧辭世 金融治理領域損失一員良將

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
前財政部次長戴立寧。本報資料照片
前財政部次長戴立寧。本報資料照片

財政部次長戴立寧昨晚辭世，享壽87歲。消息一出引發金融界與政務圈哀悼。戴立寧一生投身公職及金融產業，對金融市場制度建設與監理體系發展具有深遠影響，留下豐富的專業與改革足跡。

戴立寧曾任財政部證券管理委員會主委、次長，任內推動多項大型金融政策，學歷背景為台灣大學法律研究所碩士及美國哈佛大學法律碩士，學術與實務兼備的專業素養為其後續推動金融監理與制度改革奠定扎實基礎。 1996年退休後任華僑銀行董事長。

戴立寧生涯中最大事件為1985年爆發的「十信案」，當時擔任財政部金融司司長的他，是負責該重大金融弊案的關鍵處理人員之一。他曾指出，在處理蔡辰洲違規超貸事件時，存款安全應列為第一考量，最終促成政府止住亂局。

戴立寧是第一屆甲等特考第一名、也是第一位金融司內升司長，中英文俱佳的他，流利的囗才，一度是金融記者眼中「文官的表率」。

戴立寧一貫主張「小政府、強監理」理念，強調市場自主但堅持財務安全底線，其政策立場與金融治理思想一直是後進官員與學界討論的重點。金融界人士普遍認為，戴立寧的離世是台灣金融治理與專業官僚體系的一大損失，其改革與實務經驗將長久受到後人借鏡。

據了解，戴立寧前幾年罹患胰臟癌，這幾年來深受胰臟癌所苦，去年11月中就已辦過生前追思音樂會，許多曾與他共事的財金官員、金融圈人士都到場與他提前告別，也和他一起歌唱，尤其戴立寧即使得了重病，但是仍然發表很多對時事的看法，而且慷慨激昂，完全看不出是得了重病的人。

財政部 市場 法律

延伸閱讀

賦稅負擔率 探四年低點

換屋重購退稅 三點注意

社會安全捐 雇主負擔逾68%

印尼國會批准總統外甥出任央行副總裁 無視獨立性擔憂

相關新聞

前財政部次長戴立寧辭世 金融治理領域損失一員良將

前財政部次長戴立寧昨晚辭世，享壽87歲。消息一出引發金融界與政務圈哀悼。戴立寧一生投身公職及金融產業，對金融市場制度建設...

【重磅快評】核能除役卻史上最賺？台電沒告訴你的真相

台電董事會通過去年財報，確定去年稅後盈餘729億，優於先前預估的600億，更超越2015年的617億，創下「史上最賺的一...

台美經濟對話華府登場 聚焦討論AI供應鏈合作

第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）27日在華府登場，外交部透過新聞稿指出，這次會議分別由經濟部長龔明鑫與美國國務院經...

老牌餐飲品牌重建 冒險大改菜單能抓住Z世代目光？

餐飲品牌面臨老化，近期包括乾杯、築間等創立在20年左右的品牌相繼進行品牌重建，包括更改菜單，甚至更改營運特點等方式，希望再抓回年輕族群目光，穩固甚至進一步擴大市占率。而這些品牌重建的工程，是否能發揮效果？ 台灣民眾又喜歡嘗鮮，又注重CP值，餐飲市場變化快速、競爭激烈，不少餐飲品牌過去曾經輝煌，但經營時間一長，原本忠誠的消費者改為追逐其他品牌，甚至飲食習慣改變，這些品牌顯得有些欲振乏力，若還想繼續在市場上存活，就不得不做出改變。

營造業：土方之亂問題在法規錯亂

全台土方之亂持續延燒，台灣區綜合營造業同業公會認為，根本問題在於「法規錯亂」，土方是資源，出事卻用廢棄物清理法裁罰，邏輯...

AI拉動景氣亮紅燈 時隔一年又見熱絡景象

國發會昨（27）日公布去年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，月增1分，不僅分數連五月走升，燈號也轉呈代表景氣「熱絡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。