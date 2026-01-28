前財政部次長戴立寧辭世 金融治理領域損失一員良將

前財政部次長戴立寧昨晚辭世，享壽87歲。消息一出引發金融界與政務圈哀悼。戴立寧一生投身公職及金融產業，對金融市場制度建設與監理體系發展具有深遠影響，留下豐富的專業與改革足跡。

戴立寧曾任財政部證券管理委員會主委、次長，任內推動多項大型金融政策，學歷背景為台灣大學法律研究所碩士及美國哈佛大學法律碩士，學術與實務兼備的專業素養為其後續推動金融監理與制度改革奠定扎實基礎。 1996年退休後任華僑銀行董事長。

戴立寧生涯中最大事件為1985年爆發的「十信案」，當時擔任財政部金融司司長的他，是負責該重大金融弊案的關鍵處理人員之一。他曾指出，在處理蔡辰洲違規超貸事件時，存款安全應列為第一考量，最終促成政府止住亂局。

戴立寧是第一屆甲等特考第一名、也是第一位金融司內升司長，中英文俱佳的他，流利的囗才，一度是金融記者眼中「文官的表率」。

戴立寧一貫主張「小政府、強監理」理念，強調市場自主但堅持財務安全底線，其政策立場與金融治理思想一直是後進官員與學界討論的重點。金融界人士普遍認為，戴立寧的離世是台灣金融治理與專業官僚體系的一大損失，其改革與實務經驗將長久受到後人借鏡。

據了解，戴立寧前幾年罹患胰臟癌，這幾年來深受胰臟癌所苦，去年11月中就已辦過生前追思音樂會，許多曾與他共事的財金官員、金融圈人士都到場與他提前告別，也和他一起歌唱，尤其戴立寧即使得了重病，但是仍然發表很多對時事的看法，而且慷慨激昂，完全看不出是得了重病的人。