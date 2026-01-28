台美經濟對話 美次卿：促供應鏈安全無人機認證計畫

台美今天舉行「經濟繁榮夥伴對話」，美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格會後向中央社記者表示，雙方推進了供應鏈安全、無人機系統認證及消除投資稅務障礙等計畫；另外，台美也簽署聯合聲明，支持「矽和平宣言」原則。

「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）為台美間的經濟議題溝通與合作平台，自2020年舉行首屆會議，今年已邁入第6屆。這次會議在華府舉行，台灣經濟部長龔明鑫、海柏格（Jacob Helberg）分別擔任台、美雙方的主談人。

海柏格會後以書面方式接受中央社記者獨家訪問表示，「這項對話主要是把共同價值轉化為共同的能力」，聚焦具體可行的行動，以確保整個人工智慧（AI）技術堆疊的安全，從關鍵礦產、半導體到數位基礎設施。

他說，「具體而言，我們推進了供應鏈安全、無人機系統認證及消除投資的稅務障礙等計畫」，目的是確保美台經濟夥伴關係能跟上科技形塑未來的速度。

在經濟安全方面，希望看到美台如何深化在AI、供應鏈韌性的合作？海柏格表示，「我們正從單純的『去風險化』，邁向主動建構可信賴的科技架構」，台灣企業在這項任務中是不可或缺的夥伴。

他指出，透過在半導體和AI等領域對齊供應鏈，美、台不僅是在保護各自的經濟，更是在確保下一世代的關鍵科技，能由自由、開放的社會來研發及部署。

至於台灣成為美國主導「矽和平宣言」（Pax SilicaDeclaration）的簽署方是否有進展，海柏格表示，很高興分享美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處今天已簽署聯合聲明，正式支持「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration）的原則。

他說：「這是一項重要里程碑，宣示在信任與科技互補基礎上，建立經濟安全秩序的共同願景，確保我們的企業在驅動AI革命的關鍵半導體產業中持續領先。」

海柏格去年12月和日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國的代表共同簽署「矽和平宣言」（Pax SilicaDeclaration），正式啟動「矽和平」倡議，以確保AI所需礦物的供應鏈安全。國務院當時也舉辦首屆「矽和平峰會」，聚集來自8個擁有最先進AI供應鏈生態系的國家，包括日本、韓國、新加坡、荷蘭、以色列、阿拉伯聯合大公國、英國與澳洲；台灣也以嘉賓身分參與。

經濟部先前表示，EPPD為美國總統川普（DonaldTrump）第一任期內創立的台美雙邊經濟對話機制，台美雙方於2024年會前完成「經濟繁榮夥伴對話合作備忘錄」續約，同意再延長5年。今天這場會議是續約後首次召開。

對於持續進行這項對話的重要性，海柏格指出，這傳達了一個訊號，「經濟安全就是國家安全」。台灣企業在先進製造與數位經濟領域是全球領導者，持續推動EPPD，讓雙方能鞏固競爭優勢，並確保可靠、透明的供應鏈仍是全球繁榮支柱，「當我們一起推動創新時，就會變得更強大」。