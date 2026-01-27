台電去年賺729億 累計虧損減為3500億

台電昨日召開董事會並通過台電二○二五年財報，確認年度稅後盈餘七百廿九億元，是史上最賺錢的一年。不過，截至二○二四年底，台電累計虧損高達四二二九億元，因此去年盈餘將用於填補累虧，最後台電累虧仍約有三千五百億元。

台電說明，二○二五年度稅後盈餘七百廿九億元，其中包含業外收入約一百四十億元，剩餘近六百億元為電業收入。如與合理利潤近三百億元相比，增加約三百億元。

台電表示，近年為穩定民生物價，台電持續吸收俄烏戰爭導致的國際燃料價格飆漲成本，產生逾四千二百億元鉅額累計虧損，去年盈餘將直接用於打虧。

台電表示，台電僅於二○二三年獲疫後特別預算補貼五百億元，二○二三、二○二四年政府編列穩定供電建設方案共兩千五百億元，皆用於投資電源開發及提升電力系統韌性，去年盈餘填補後尚有約三千五百億元累虧，將持續透過精進燃料採購、活化資產等開源節流措施強化財務體質，確保我國穩定供電。

台電指出，台灣目前住宅平均單價每度二點八九元，遠低於日本的七點七三元及南韓的三點九六元，工業平均電價每度四點二七元，較日本五點八七元及南韓四點九六元更具國際競爭力。

經濟部表示，二○二二年、二○二三年期間台電四次調升工業電價，兩次微調民生電價，仍無法打平台電虧損。政府近兩年三度編一千億元預算撥補台電，均遭到立法院封殺，這也讓台電在去年十月再次微調民生電價。