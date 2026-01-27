設備投資抵減 今年估達1729億

台美關稅底定，加上人工智慧（ＡＩ）轉型及新興科技設備升級，新版「產業創新條例」十之一條已自去年實施，今年起申報。經濟部產發署昨日預估，包括智慧機械、資安、5G、並新增ＡＩ、節能減碳，共五大項設備投資抵減，今年申請金額將達到一七二九億元。

經濟部產發署副署長鄒宇新表示，「現在是產業數位化、低碳化最佳時刻」，一方面可適用韌性條例補助，同時又可適用產創條例十之一條投抵；他強調，十之一條設備投抵並不限制國產設備。

他以ＡＩ應用為例，某Ａ公司在射出成型生產設備導入ＡＩ，購置感測器安裝、邊緣運算設備及ＡＩ模型開發三百萬元，其中，設備補助可由韌性條例補助一百五十萬元，另須自籌一百五十萬元，若再申請ＡＩ投抵，可省百分之五的營所稅抵減，等於可省七萬五千元；整體計算下來，Ａ公司實際設備支出僅有一四二點五萬元，等於只須原投資額的百分之四十七點五。

依產發署推估，五大設備投資抵減中，仍以智慧機械最多，也是產業升級核心項目。過去以來，智慧機械投資金額前三名為電子零組件、電腦電子及光學製品業、石化材料及製品業等，另外基本金屬及製品業多為中小企業，也是受惠一大族群。二○二五年申請金額一千○四十四億元。

這次新增ＡＩ設備、節能減碳投資抵減，其中，ＡＩ設備投抵只要符合「機器學習演算法」、「深度學習演算法」、「大語言模型」、「自然語言處理」技術元素的軟硬體皆可適用抵減，產發署表示，因ＡＩ運算及應用快速成長，幾乎百工百業都可適用，預估今年可申請二百廿二億元金額；節能源碳在採購一定能效、或製程達到一定程度，亦可適用，預估今年申請金額一百九十六億元。