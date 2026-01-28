聽新聞
老宅設立面光電？ 環團籲設示範案例釐清疑慮

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

中央八月起強制三百坪以上建物裝設屋頂型光電，也用老宅延壽計畫鼓勵立面型光電，但環團認為，政府應先加強社會溝通，設置示範案例釐清相關疑慮，另也建議，與其推立面型光電，不如導入安裝更為簡易的陽台型光電。

綠色公民行動聯盟研究員劉如意指出，中央先前要求公部門率先設置太陽光電作為表率，二○二五年之前雖有盤點可設置的屋頂，但各部會裝設狀況不佳，如今重新盤點並設定目標須達一ＧＷ，讓屋頂型光電極大化，後續將移轉到地方政府及鄉鎮公所屋頂，盼公部門能真正落實。

劉如意也說，不論八月一日上路的太陽光電設置標準，還是立面型光電，內政部及能源署應向社會溝通、說明法規內容，讓民眾確實了解法規上路時程、實施辦法、利害關係人可能會遇到的疑慮等。

至於立面型光電，劉如意認為，老屋延壽計畫綁定立面型光電，它與一般光電模組的差異、維護管理、回收機制、消防安全等均未說明清楚，政府不用急著推，而是要建立更多示範案例，釐清疑慮。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，目前小宅當道，愈來愈多公寓大廈的屋頂不見得達三百坪標準，認為每兩至三年就應檢討、下修裝設標準。

