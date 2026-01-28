AI拉動景氣亮紅燈 時隔一年又見熱絡景象

國發會昨（27）日公布去年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，月增1分，不僅分數連五月走升，燈號也轉呈代表景氣「熱絡」的紅燈。這是時隔一年後，景氣燈號再亮紅燈。

國發會指出，AI相關需求持續支撐景氣動能，但也提醒，今年景氣仍須留意三大黑天鵝，包括美國貿易政策走向未明、主要國家貨幣政策分歧加劇金融市場波動，以及中國大陸產能外溢引發的全球貿易摩擦升溫。

前次景氣燈號亮出紅燈是2024年12月，已經是一年前。觀察九項構成項目，去年12月共有三項燈號出現變動，呈現「兩好一壞」。

其中，工業及服務業加班工時隨資訊電子產品生產增加，燈號由綠燈轉為黃紅燈；製造業營業氣候測驗點亦由黃藍燈轉呈綠燈，兩項表現向好；但批發、零售及餐飲業營業額受春節落點影響，燈號由紅燈轉為黃紅燈，成為少數扣分項目。

國發會經濟發展處處長陳美菊表示，部分製造業營業氣候測驗問卷是在台美關稅底定後回收，傳統產業普遍反映關稅不確定性下降，有助改善未來接單與營運展望；加上中國大陸近期推動反內捲措施，也有助台灣部分傳產產品出口，帶動業者對當月及未來半年景氣看好比例明顯上升。

其餘六項構成項目燈號則維持不變，包括股價指數、工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數皆續呈紅燈，顯示出口與投資動能仍強；貨幣總計數M1B變動率續呈黃藍燈，反映資金動能溫和。

陳美菊強調，關稅底定後，對企業信心面改善相當關鍵。過去廠商並非沒有訂單，而是因關稅與價格不確定而態度保守；如今在條件相對明朗後，企業比較敢接單，不論科技業或傳產，接單意願均出現改善，年前景氣通常可延續相對熱絡態勢，元月景氣燈號至少有黃紅燈，但是否續亮紅燈仍需觀察。

多家研究機構已將台灣今年經濟成長率上修至4%以上，整體看法偏樂觀。不過，陳美菊仍提醒今年須留意三大黑天鵝：第一，貿易政策不確定性仍在，包括美國關稅判決，以及美國是否改以其他法規工具因應關稅限制。

第二，主要國家貨幣政策方向分歧，例如美國可能降息，與日本、大陸政策不同步，恐加劇金融市場波動。第三，中國產能外溢效應仍存在，可能引發更多貿易摩擦與反制措施。