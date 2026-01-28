五大項產創投資抵減支出 今年衝1,729億

台美關稅底定，加上AI轉型及新興科技設備升級，新版《產業創新條例》10-1條已自去年實施，今年起申報。經濟部產發署昨（27）日預估，包括智慧機械、資安、5G、及新增AI及節能減碳共五大項設備投資抵減，今年申請金額將達到1,729億元。

產發署昨日舉行產創條例擴大租稅優惠說明會。產發署副署長鄒宇新表示，「現在是產業數位化、低碳化最佳時刻」，一方面可適用韌性條例補助，同時又可適用產創條例10-1條投抵；他強調，10-1條設備投抵並不限制國產設備。

他舉AI應用為例，某A公司在射出成型生產設備導入AI，購置感測器安裝、邊緣運算設備及AI模型開發300萬元，其中設備補助可由韌性條例補助150萬元，另須自籌150萬元，若申請AI投抵可再省7.5萬（5%營所稅抵減），A公司實際設備支出142.5萬元，只須原投資額的47.5%。

產創條例第10-1已明訂，公司或有限合夥事業投資智慧機械、5G、資安、AI產品或服務、節能減碳抵減辦法。除保留智慧機械、5G及資安項目外，為加速產業進行數位、淨零雙軸轉型，此次新增AI及節能減碳項目。支出金額上限由10億元提高為20億元，並延長施行至2029年。因是追溯自去年實施，因此今年5月底前申報。

依產發署推估，五大設備投資抵減，仍以智慧機械最多，也是產業升級核心項目。過去以來，智慧機械投資金額前三名為電子零組件、電腦電子及光學製品業、石化材料及製品業等，另外基本金屬及製品業多為中小企業，也是受惠一大族群。去年申請金額1,044億元。

產發署表示，修法後提高智慧應用層次，在智慧技術元素項目由原本九項，刪掉感測器、物聯網等五項，僅保留機器人、數位化管理、虛實整合、及積層製造等四項。

產發署指出，預估未來每年申請金額1,135億元，例如當前很多新科技，如矽光子相關設備，都可適用機械投抵。

產發署預估，5G系統適用範圍不變，預估今年申請金額約89億元，較去年呈倍增；資通安全設備預估今年申請量約87億元，維持過去平盤。