營造業：土方之亂問題在法規錯亂

經濟日報／ 記者江婉儀／新北報導

全台土方之亂持續延燒，台灣區綜合營造業同業公會認為，根本問題在於「法規錯亂」，土方是資源，出事卻用廢棄物清理法裁罰，邏輯不通，應藉此契機，將「土方管理法」法制化並提升至國土規畫層級。

國土署昨（27）日與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表開會，營造公會做上述表示。

營造公會指出，目前土資場收容意願低落，加上運輸車輛GPS系統裝設與數據對接尚不順暢，導致許多工地被迫停工，一旦工期延誤且未獲業主展延，罰款將依據「工程總金額」每日計罰。

以一個總承攬金額100億的工程為例，其罰款是以100億為計算基準，而非僅以土方工程金額計算，這對營造業而言是極其沉重的負擔。

