太陽能政策大利多來了 聯合再生、茂迪、元晶、安集訂單爆發

行政院副院長鄭麗君27日宣布，今年8月起，建築面積1,000平方公尺以上的新建築，將強制增設屋頂型太陽光電，並要求公部門帶頭示範，估光是公部門未來可建置光電的總量超過1GW （10億瓦）。

這意味賴政府全力推動增設屋頂型與立面型太陽能光電，業界看好，相關政策將助力太陽能內需爆發，對聯合再生（3576）、茂迪（6244）、元晶（6443）等國內太陽能廠將是一大利多，後續出貨動能看俏。

鄭麗君27日以行政院永續長身分，出席由環境部舉辦的「115年政府永續長聯盟論壇」，並針對2050淨零轉型釋出新的政策方向。

她表示，太陽能光電是2050淨零轉型的重要課題，如何在兼顧公共利益與社會溝通的前提下讓光電穩健發展是一大重點，政府除推動地面型光電，也會積極推動屋頂型光電，預計新政策8月上路；根據經濟部盤點，公部門含國營事業的屋頂型光電，包括已建置及未來可建置光電的總量超過1GW ，政府部門會帶頭示範，做為表率。

她說，內政部已通過今年8月起1,000平方公尺以上的新建案將強制增設屋頂型太陽能光電，藉此實現淨零轉型目標。對此，國內太陽能模組廠均表示樂見其成，期盼此一利多政策能讓台灣內需市場春燕歸來，逐漸走出寒冬。

業界人士表示，過去一年多為了肅貪，致使許多案場開發延宕，所幸日前賴政府已與產業界人士進行深度對話，並充分表達將全力支持太陽能光電，而鄭麗君昨日一席話也再次支持國內太陽能光電產業發展，並凸顯出政府對太陽能的態度已逐漸從原先保守、消極，轉為實務推動。

事實上，太陽能光電的市場興衰一直以來都與政策面息息相關，因此原先冷颼颼的產業寒冬，總算有機會迎來漫長隧道後的第一道曙光，估計今年內需市場有望較去年大幅成長，而元晶、茂迪、聯合再生四大模組廠將受惠最大。

業界人士分析，由於台灣地狹人稠，因此屋頂型太陽能一直以來都是台灣發展太陽能光電的主力市場之一，而屋頂型太陽能講求高效率模組最大化發電量，此部分剛好是台廠的優勢，配合政策鼓勵加持，預料未來幾年屋頂型太陽能市場有望進一步擴大。