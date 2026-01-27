關稅底定助企業定錨 華德士：企業招募轉向精準用人

台美關稅結果出爐，全球人才解決方案公司華德士台灣總經理John Winter指出，隨著關稅條件逐步底定，企業在人才布局與用人決策上，至少能掌握較明確的方向，有助降低不確定性。今年台灣招募市場將呈現「審慎但穩健」的走勢，就業市場進入重新校準階段，招募策略轉向聚焦關鍵職位，而非大規模擴編。

歐洲商會27日與華德士共同發布「2026薪資調查報告」。調查顯示，63%企業認為政治與經濟不確定性對營運造成影響，其中逾三成直指貿易與關稅政策已左右招募規劃。多數企業傾向在現有團隊出現人力缺口時才進行補實，整體人力擴增幅度多落在5%至10%之間，但John Winter認為，此舉並不代表縮減用人，而是更精準配置資源，以提升效率與獲利能力。

在人才需求方面，科技業仍是市場主軸，尤其半導體、AI、資料與自動化相關領域持續搶才。John Winter指出，隨企業加速數位轉型與數位製造布局，這類職能被視為長期競爭力的核心基石，企業組織結構也正朝向更精實、跨職能合作的方向調整，同時重新檢視薪酬與福利制度，以提高留才能力。

不過，企業招募亦面臨多重挑戰。John Winter表示，目前台灣就業市場的三大難題，包括難以找到真正合適的人才、求職者對薪酬與福利期待與企業預算存在落差，以及部分企業開始向海外市場尋才。調查顯示，約三成企業考慮引進東南亞人才，尤以製造業與科技業最為明顯。

薪資方面，John Winter認為，轉職者實際調薪幅度未必符合個人期待，但企業整體給薪水準仍高於通膨。調查顯示，66%企業規劃今年調薪3%至6%，而求職者最關注的仍是薪酬與福利條件。另有超過半數企業已在營運中導入AI技術，主要用於行政、會計與流程優化，並預期未來五年AI 將對人力結構帶來更深遠影響。