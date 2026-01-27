財報出爐！去年大賺729億元 台電：盈餘將用於填補累虧
台電今日召開董事會並通過2025年財報，稅後淨利729億元，其中業外收入為約140億元，剩餘近600億元則為電業收入。台電表示，與合理利潤近300億元相比，增加約300億元，而近年為穩定民生物價，持續吸收俄烏戰爭導致國際燃料價格飆漲成本，產生超過4200億元鉅額累計虧損，去年盈餘將用於填補累虧。
台電說明，台電僅於2023年獲疫後特別預算補貼500億元，2023、2024年政府編列穩定供電建設方案共2500億元，皆用於投資電源開發及提升電力系統韌性，因而去年盈餘填補後尚有約3500億元累虧，將持續透過精進燃料採購、活化資產等開源節流措施強化財務體質，確保我國穩定供電。
台電進一步指出，台灣目前住宅平均單價為每度2.89元，仍遠低於日本的7.73元及南韓的3.96元，工業平均電價每度4.27元，也比相較日本5.87元及南韓4.96元更具國際競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言