不再虧了！台電2025年賺729億元 但仍累虧約3,500億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電表示，27日召開董事會並通過台電2025年財報，確認年度稅後盈餘729億元，其中包含業外收入約140億元，剩餘近600億元為電業收入。 圖／聯合報系資料照

台電表示，27日召開董事會並通過台電2025年財報，確認年度稅後盈餘729億元，其中包含業外收入約140億元，剩餘近600億元為電業收入。如與合理利潤近300億元相比，增加約300億元。

台電表示，台電近年為穩定民生物價，持續吸收俄烏戰爭導致國際燃料價格飆漲成本，產生超過4,200億元鉅額累計虧損，去年盈餘將用於填補累虧。

台電說明，台電僅於2023年獲疫後特別預算補貼500億元，2023、2024年政府編列穩定供電建設方案共2,500億元，皆用於投資電源開發及提升電力系統韌性，因而去年盈餘填補後尚有約3,500億元累虧，將持續透過精進燃料採購、活化資產等開源節流措施強化財務體質，確保我國穩定供電。

台電進一步指出，台灣目前住宅平均單價為2.89元/度，仍遠低於日本7.73元/度(2024)及韓國3.96元/度(2024)，工業平均電價4.27元/度，相較日本5.87元/度(2024)及韓國4.96元/度(2024)，亦仍具國際競爭力。

台電 日本

