財部：科技產業園區保稅品出區流程簡化 188家受惠

中央社／ 台北27日電

為了簡化科技產業園區區內事業申請保稅品運往課稅區展示的申辦流程，財政部今天表示，跨機關系統介接已於去年12月11日上線，將可達成一次申請全程服務，估有188家區內事業受惠。

財政部關務署今天舉行例行記者會，關務署說明，過去科技產業園區區內事業申請保稅品運往課稅區展示時，須先在「科技產業園區e路通平台」向經濟部產業園區管理局申辦核准後，再於海關「保稅智慧服務平台」線上填具出區展示申請書，並經轄管海關核准後始得出區。

關務署表示，為了簡化業者須分別向不同行政機關申請的作業，去年底完成經濟部「科技產業園區e路通平台」與海關「保稅智慧服務平台」資料介接，區內事業僅須於「科技產業園區e路通平台」填報1份申請資料，經管理局核准後，海關即可於「保稅智慧服務平台」審核該申請案件，簡政便民並提升效率。

若須查詢申辦進度，關務署補充，區內事業向管理局提出申請並核准後，即可利用保稅智慧服務平台查詢後續海關申辦進度，現行188家區內事業均可受惠。

平台 科技 海關

