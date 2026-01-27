12月景氣燈號轉紅「兩好一壞」 國發會提醒今年三大黑天鵝

國發會27日公布最新景氣對策信號，去年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月增加1分，不僅連續五個月走升，燈號也轉呈紅燈。國發會指出，AI相關需求持續支撐景氣動能，但也提醒今年景氣仍須留意三大黑天鵝風險，包括美國貿易政策走向未明、主要國家貨幣政策分歧加劇金融市場波動，以及中國大陸產能外溢引發的全球貿易摩擦升溫。

觀察九項構成項目，本月共有三項燈號出現變動，呈現「兩好一壞」。工業及服務業加班工時隨資訊電子產品生產增加，燈號由綠燈轉為黃紅燈；製造業營業氣候測驗點亦由黃藍燈轉呈綠燈。惟批發、零售及餐飲業營業額受春節落點影響，今年春節在2月、較去年1月遞延，燈號由紅燈轉為黃紅燈，成為本月少數扣分項目。

國發會經濟發展處處長陳美菊表示，部分製造業營業氣候測驗問卷是在台美關稅底定後回收，傳統產業普遍反映關稅不確定性下降，有助改善未來接單與營運展望；加上中國大陸近期推動反內捲措施，也有助台灣部分傳產產品出口，帶動業者對當月及未來半年景氣看好比例明顯上升。

其餘六項構成項目燈號則維持不變，包括股價指數、工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數皆續呈紅燈，顯示出口與投資動能仍強；貨幣總計數M1B變動率續呈黃藍燈，反映資金動能溫和。

回顧去年景氣燈號走勢，陳美菊形容整體呈現「U型變化」。她指出，去年4月2日美國宣布對等關稅後，企業接單信心明顯受挫，儘管實際生效時間落在8月，但5至8月期間，市場仍持續受到關稅不確定性影響；直到下半年，隨美國及全球AI相關資本支出大幅增加，帶動台灣出口動能回升，燈號也逐步回溫。

陳美菊強調，關稅底定後，對企業信心面的改善相當關鍵。過去廠商並非沒有訂單，而是因關稅與價格不確定而態度保守；如今在條件相對明朗後，企業「比較敢接單」，不論科技業或傳統產業，接單意願均出現改善，並反映在領先與同時指標上。展望短期，年前景氣通常可延續相對熱絡態勢，一月景氣燈號至少有黃紅燈，但是否續亮紅燈仍需觀察。

由於多家研究機構已將台灣今年GDP成長率上修至4%以上，整體看法偏向樂觀。不過，陳美菊仍提醒今年須留意三大「黑天鵝」：第一，貿易政策不確定性仍在，包括IEEPA是否啟動，以及美國是否改以其他法規工具因應關稅限制；第二，主要國家貨幣政策方向分歧，例如美國可能降息，與日本、中國大陸政策不同步，恐加劇金融市場波動；第三，大陸產能外溢效應仍存在，可能引發更多貿易摩擦與反制措施。

陳美菊補充，整體景氣仍屬正面訊號，但須留意基期墊高的影響。全球主要雲端服務供應商（CSP）資本支出去年約成長四成，今年應該也會續增，對台灣出口與投資形成支撐。但隨著去年出口表現已明顯走高，今年即使AI需求持續，成長幅度可能不若前期顯著；後續仍需觀察AI應用能否順利轉化為實質獲利，以及企業投資信心與金融市場的影響。