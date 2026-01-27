快訊

12分鐘狀況曝光！頂大替代役男遭運將丟包慘死 家屬質疑恐被拖下車

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」弄死對手羊駝 宜蘭檢方求重刑

12月景氣燈號轉紅「兩好一壞」 國發會提醒今年三大黑天鵝

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會外觀。圖／本報系資料照片
國發會外觀。圖／本報系資料照片

國發會27日公布最新景氣對策信號，去年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月增加1分，不僅連續五個月走升，燈號也轉呈紅燈。國發會指出，AI相關需求持續支撐景氣動能，但也提醒今年景氣仍須留意三大黑天鵝風險，包括美國貿易政策走向未明、主要國家貨幣政策分歧加劇金融市場波動，以及中國大陸產能外溢引發的全球貿易摩擦升溫。

觀察九項構成項目，本月共有三項燈號出現變動，呈現「兩好一壞」。工業及服務業加班工時隨資訊電子產品生產增加，燈號由綠燈轉為黃紅燈；製造業營業氣候測驗點亦由黃藍燈轉呈綠燈。惟批發、零售及餐飲業營業額受春節落點影響，今年春節在2月、較去年1月遞延，燈號由紅燈轉為黃紅燈，成為本月少數扣分項目。

國發會經濟發展處處長陳美菊表示，部分製造業營業氣候測驗問卷是在台美關稅底定後回收，傳統產業普遍反映關稅不確定性下降，有助改善未來接單與營運展望；加上中國大陸近期推動反內捲措施，也有助台灣部分傳產產品出口，帶動業者對當月及未來半年景氣看好比例明顯上升。

其餘六項構成項目燈號則維持不變，包括股價指數、工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數皆續呈紅燈，顯示出口與投資動能仍強；貨幣總計數M1B變動率續呈黃藍燈，反映資金動能溫和。

回顧去年景氣燈號走勢，陳美菊形容整體呈現「U型變化」。她指出，去年4月2日美國宣布對等關稅後，企業接單信心明顯受挫，儘管實際生效時間落在8月，但5至8月期間，市場仍持續受到關稅不確定性影響；直到下半年，隨美國及全球AI相關資本支出大幅增加，帶動台灣出口動能回升，燈號也逐步回溫。

陳美菊強調，關稅底定後，對企業信心面的改善相當關鍵。過去廠商並非沒有訂單，而是因關稅與價格不確定而態度保守；如今在條件相對明朗後，企業「比較敢接單」，不論科技業或傳統產業，接單意願均出現改善，並反映在領先與同時指標上。展望短期，年前景氣通常可延續相對熱絡態勢，一月景氣燈號至少有黃紅燈，但是否續亮紅燈仍需觀察。

由於多家研究機構已將台灣今年GDP成長率上修至4%以上，整體看法偏向樂觀。不過，陳美菊仍提醒今年須留意三大「黑天鵝」：第一，貿易政策不確定性仍在，包括IEEPA是否啟動，以及美國是否改以其他法規工具因應關稅限制；第二，主要國家貨幣政策方向分歧，例如美國可能降息，與日本、中國大陸政策不同步，恐加劇金融市場波動；第三，大陸產能外溢效應仍存在，可能引發更多貿易摩擦與反制措施。

陳美菊補充，整體景氣仍屬正面訊號，但須留意基期墊高的影響。全球主要雲端服務供應商（CSP）資本支出去年約成長四成，今年應該也會續增，對台灣出口與投資形成支撐。但隨著去年出口表現已明顯走高，今年即使AI需求持續，成長幅度可能不若前期顯著；後續仍需觀察AI應用能否順利轉化為實質獲利，以及企業投資信心與金融市場的影響。

景氣燈號 關稅

延伸閱讀

川普揚言調升關稅 韓前貿易談判代表指「施壓以換讓步」

川普突調高南韓關稅...學者：對台是警訊 但不必太慌張

龔明鑫稱產業關稅大幅降低 許宇甄轟騙局：實質加稅

賴總統接受專訪 喊話藍白快通過關稅協議不要讓川普變卦

相關新聞

財報出爐！去年大賺729億元 台電：盈餘將用於填補累虧

台電今日召開董事會並通過2025年財報，稅後淨利729億元，其中業外收入為約140億元，剩餘近600億元則為電業收入。台...

財部：今年經濟活動延續平穩 估第1季出口成長

展望近期經貿情勢，財政部今天表示，去年中以來總體經濟活動維持平穩運行，預料今年態勢大致相仿；隨人工智慧（AI）發展激勵基...

不再虧了！台電2025年賺729億元 但仍累虧約3,500億元

台電表示，27日召開董事會並通過台電2025年財報，確認年度稅後盈餘729億元，其中包含業外收入約140億元，剩餘近60...

12月景氣燈號轉紅「兩好一壞」 國發會提醒今年三大黑天鵝

國發會27日公布最新景氣對策信號，去年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月增加1分，不僅連續五個月走升，燈號也...

景氣熱絡！去年12月景氣燈號「轉亮紅燈」 受惠人工智慧需求

國發會發布去年12月景氣燈號，亮出代表「景氣熱絡」的紅燈，綜合判斷分數為38分，較上月增加1分。

台法合作無人機！隴華結盟法國I-SEE集團 加速台法無人機產業

衛星營運商隴華（2424）電子近日在法國經濟部（MOEAFrance）辦事處舉行的官方儀式上，宣布與法國領先的重型無人機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。