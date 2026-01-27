財部：今年經濟活動延續平穩 估第1季出口成長

展望近期經貿情勢，財政部今天表示，去年中以來總體經濟活動維持平穩運行，預料今年態勢大致相仿；隨人工智慧（AI）發展激勵基礎設施與硬體需求，以及近期台美關稅談判達成共識，有助維繫外銷動能，預料第1季出口仍有相當成長力道。

財政部統計處今天發布「近期經貿與稅收情勢」專題指出，國際貨幣基金（IMF）及標普全球最新展望，2026年全球經濟成長率分別為3.3%、2.7%，延續2025年的穩定態勢。隨提前備貨因素消退、關稅負面衝擊顯現，IMF及世界銀行（WB）均預測今年貿易擴張步調轉緩，年增率分別為2.6%、2.2%。

回顧台灣經貿情勢，財政部說明，2025年第4季出口年增率49.4%，全年出、進口規模均為史上最高；去年第4季製造業及工業生產指數續攀新高，全年分別增17.9%、16.7%，創2011年以來最大升速。

消費方面，第4季零售業營業額年增1.4%，餐飲業營業額年增3.5%。全年勞動力參與率連續5年上升，平均就業人數年增0.3%，全年失業率平均為3.35%，創近25年最低水準。

財政部表示，2025年結算申報及暫繳稅款俱增推升營所稅，扣繳稅款狀況良好推升綜所稅，然而車市、房市清淡，拖累營業稅、貨物稅及房地相關稅目，因應美國對等關稅實施延分期繳納，亦帶來抑制效果，致全年全台稅收微減新台幣104億元、減幅0.3%；全年各級政府賦稅依存度預估為84.1%，較2024年下滑3.1個百分點。

財政部分析，2025年總計18個稅目中，有11個達成預算目標，不過多屬小稅；共有7個稅目呈增勢且高於預算數，包括綜所稅、遺產稅、證交稅、房屋稅、牌照稅、印花稅及娛樂稅；6稅目衰退且低於預算數，包括關稅、貨物稅、菸酒稅、特銷稅、營業稅及土增稅。

財政部表示，2024年台灣社會安全捐為1兆4525億元、年增4.5%，其中健保、勞保隨最低工資調漲，分別增加169億元、112億元；國民年金因基期較低，增加139億元；勞退新制增119億元。其中，健保、勞保及勞退新制合占8成4，若依負擔者區分，雇主負擔比重為68.2%。

展望後續經濟情勢，財政部說明，去年中以來，總體經濟活動逐步擺脫貿易政策變化的不利衝擊，維持平穩運行，預料今年態勢大致相仿；不過全球成長仰賴少數驅動因素，各經濟體與產業擴張步調分歧，連同地緣政治風險、AI前景是否符合預期等疑慮，皆可能牽動後續發展，不容輕忽。

財政部表示，雖然國際機構預估今年世界貿易量能將轉趨溫和，然隨AI發展態勢確立，激勵相關基礎設施建置與硬體需求，加上台灣產業鏈深具優勢，以及近期台美關稅談判達成共識，均有助於維繫外銷動能，預料第1季出口仍有相當成長力道。

總體而言，財政部說明，去年綜所稅、營所稅表現尚佳，不過房、車市轉淡及部分傳統產業復甦進程仍緩，波及營業稅、貨物稅及房地相關稅目，復因基期已高，致全台賦稅收入微減0.3%，較預算數短少505億元，達成率99%；加計社會安全捐前、後的賦稅負擔率為13.3%、20.3%，均低於主要國家。

此外，財政部表示，隨量能課稅原則落實及稅制結構優化，直接稅占比持續上升，去年首度突破7成。