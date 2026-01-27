景氣熱絡！去年12月景氣燈號「轉亮紅燈」 受惠人工智慧需求

國發會發布去年12月景氣燈號，亮出代表「景氣熱絡」的紅燈，綜合判斷分數為38分，較上月增加1分。

在12月景氣燈號9項構成項目中，工業及服務業加班工時轉為黃紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈綠燈，各增加1分；批發、零售及餐飲業營業額轉為黃紅燈，減少1分；其餘6項燈號維持不變。

國發會表示，其中，受惠人工智慧（AI）需求持續強勁，工業及服務業加班工時轉為黃紅燈、製造業營業氣候測驗點轉為綠燈，分數各增加1分；批發、零售及餐飲業營業額受春節採購需求遞延影響，轉為黃紅燈，分數減少1分，其餘6項燈號維持不變，領先及同時指標皆持續上升，顯示國內經濟動能維持穩健。

展望未來，國發會表示，受惠AI應用由雲端向邊緣裝置擴散，國際AI算力投資及主權AI發展延續，以及台美達成貿易協議後，有利國內產業接單，將挹注出口動能；投資方面，國內半導體廠商積極擴充先進製程與高階封測產能，國際大廠亦加碼在台投資，加上政府推動AI新十大建設，並落實公共建設經費執行，將有助增添投資動能。

消費方面，國發會則說，受惠最低工資調升與減稅減負擔措施，加上股市創高之財富效應，以及政府增加觀光及大型賽事展演預算，可望進一步活絡消費。惟美國經貿政策不確定性、國際地緣政治與貿易衝突增加、主要國家貨幣政策走向等影響，仍須密切留意。