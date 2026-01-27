台法合作無人機！隴華結盟法國I-SEE集團 加速台法無人機產業

衛星營運商隴華（2424）電子近日在法國經濟部（MOEAFrance）辦事處舉行的官方儀式上，宣布與法國領先的重型無人機系統I-SEE集團簽署意向書，雙方建立戰略夥伴關係，將鎖定先進無人機平台和Meta-天線技術的聯合設計、聯合驗證和大規模批量生產。

隴華電子與I-SEE集團將在台灣成立一家子公司，將台灣定位為其在亞洲的研發與製造業務的主要樞紐，台灣產業鏈也可望藉此打入歐洲無人機產業。

隴華電子總經理王雅萱表示，法國及歐洲的航太無人機技術非常厲害，台灣則有完整的資通訊產業鏈，這是台灣很好的機會，以台灣產業鏈優勢，協助製造及製程優化，發揮雙方優勢。

王雅萱表示，透過結合I-SEE集團在航空設計方面20年的專業知識以及UI在先進天線技術方面25年的專業知識，雙方合作目標是加速台灣無人機產業的技術成熟度，並顯著提升其全球競爭力和知名度。

王雅萱強調，這項夥伴關係體現一種先進且具變革性的合作模式，為台法在航空產業的卓越合作樹立了標竿。

目前子公司資本額未定，但隴華可望持股過半，雙方共同研發，共同持有研發成果，由I-SEE集團負責法國及歐洲市場，隴華則將開拓東南亞、印度及非洲等新興市場。

隴華表示，雙方合作主要聚焦於透過在台灣尋找替代零件和材料優化工業性能，目標是縮短生產周期並建立完整的本地供應鏈；開發整合超微型天線（meta-antennas）的先進應用系統，實現基於人工智慧的自主飛行和導航能力。

I-SEE集團將於4月在法國南部進行系統級試活動。同時，該集團已啟動新研發和生產設施的建設，這將促進與台灣工業生態系統的長期合作。