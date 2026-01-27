力挺產業人才培訓升級 勞動部加碼百萬獎勵

為加速培訓產業所需人才、提升職業訓練實用性，勞動部宣布修正發展職能導向課程（iCAP）相關規範，除新增獎勵機制外，並且提高既有課程開發補助比率，以實質資源挹注方式，鼓勵企業及辦訓單位投入重點或缺工產業人才培育。

凡符合規定者，每通過一門課程認證即可獲得20萬元獎勵金，每一單位每年最多可申請5門，獎勵金額最高可達100萬元；同時，課程開發補助比率也從原本50%調升至70%，如屬重點產業領域，最高補助金額也達100萬元，希望能有效降低辦訓單位推動課程的資金壓力。

勞動部表示，透過獎勵與補助雙軌並行，讓辦訓單位在課程品質與經費投入上更具彈性。無論是提供補助經費減輕前期課程開發自籌款負擔，或是對運用自有經費發展通過認證的課程提供獎勵金，都是期盼藉由不同的誘因鼓勵更多單位願意發展產業所需的優質課程，提升產業的競爭力。

勞動部指出，因應當前國家致力推動發展重點產業，並考量少子化、高齡化所帶來的勞動力結構挑戰，為了充實產業所需人力需求缺口，厚植重點或缺工產業所需專業技術人力，新增訓練課程開發獎勵的申請條件。

發展的課程屬於重點產業或缺工產業領域，且職能級別達3級以上，並通過職能導向課程品質認證，即可申請獎勵金。

至於補助部分，除了重點產業領域的課程最高補助達100萬元外，一般性課程每一門最高也可申請補助30萬元，但是同一門課程僅能於「補助」或「獎勵」中擇一申請，辦訓單位可依需求評估後提出。

勞動部表示，獲得iCAP認證的職能導向課程，是在課程規劃階段即從產業實際所需能力出發，同時明確設定人才培育目標，並確保學員學習成果。

企業或訓練單位的訓練課程取得iCAP標章後將公告於iCAP職能發展應用平台，協助勞工朋友快速辨識具產業對接價值的優質課程。

iCAP認證課程結訓學員也可取得iCAP結訓證書，證書上明確其經訓練且合格的職業能力項目，也讓企業可以辨識勞工所具備的技術能力，勞動部因此特別加碼百萬獎勵，並透過調升補助比率，力挺產業人才升級所需資源。

勞動部提醒，相關獎勵與補助措施已正式上路，詳細申請規定、作業流程及最新公告資訊，企業或辦訓單位可至iCAP職能發展應用平台，及勞動部勞動法令查詢系統查詢。