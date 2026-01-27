就業保險法修法在即 勞團提6大改革主張

快訊

中央社／ 台北27日電

勞動部去年12月啟動就業保險法修法，台灣勞工陣線今天與立委舉行記者會，提出包括縮短失業給付等待期為7天、擴大納保對象、放寬延長失業給付門檻、完善投保薪資制度等6大主張，並將在立法院新會期提出修法版本，讓勞工經濟安全更有保障。

台灣勞工陣線今天上午與民進黨立委范雲在立法院與舉行「讓就業保險法從防線走向前線，為就業保險點亮光明燈，提出六大改革主張」記者會。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，勞陣此次提出6大修法主張，包括降低尋職壓力、擴大納保對象、確保適當就業、提高失業期間經濟安全、放寬延長失業給付門檻，及完善投保薪資制度。

楊書瑋說，目前就業保險失業給付，行政流程繁瑣，勞陣主張將尋職等待期從現行的14天降為7天，針對特定弱勢族群，勞陣也建議尋職認定的次數由現行的2次改為1次，降低尋職壓力。此外，配合中高齡就業促進法及勞動基準法修法，賦予勞雇雙方協商延後退休年齡，應將65歲以上仍持續受僱的工作者納入被保險人，確保就業期間仍享有就業保險保障。

楊書瑋指出，現行失業給付為投保薪資的60%，勞陣主張應提高到80%，並延長請領期限至9個月，針對特定對象，最長可另加發3個月。政府也應放寬現行的失業給付門檻，目前以就保失業率3.3%為唯一延長標準，過於嚴苛，建議應納入失業人口結構、長期失業比率、弱勢族群影響因素，降低長期失業對勞工的衝擊。

范雲表示，民進黨在2021年把育嬰留停津貼從6成薪，提高到8成薪資補貼後，男性申請比例提升，成功突破男性申請育嬰留停低於2成情況，因此，她支持勞陣將失業給付比照辦理，實質強化對失業者的支持。她非常支持勞陣今天提出來的訴求，新會期將與勞陣一同合作推動修法，提供失業協助，確保就業機會，確保勞工權益。

