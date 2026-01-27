李鎮宇看三位聯準會候選人 Rick Rieder機率最高

聯準會主席到底花落誰家？現在枱面上有三個重要的候選人，對此台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，川普選聯準會主席，表面上是政治問題，實際上是替下一輪全球金融秩序定錨，這三位候選人裡面他認為貝萊德高層Rick Rieder應該最合川普的心意。

李鎮宇也強調，聯準會主席的關鍵根本不在立場，而在可預測性。市場真正害怕的，從來不是鷹派，而是你講了半天，大家還是不知道你要往哪裡走。對於三位聯準會主席候選人，李鎮宇認爲真正符合川普偏好的，反而是「體制外的市場派」，例如Rick Rieder就是。

李鎮宇認爲，Rieder的優勢在於他是徹底的市場派出身，長期站在資產管理與資金流動的第一線，雖不在聯準會體制內，但卻了解這個體制對市場的影響。在李鎮宇看來，Rieder是那種川普交代方向，他就把貨幣政策工具箱打開來配合執行的人，而不是跟一堆央行總裁一樣，沒事就拿出投影片幫總統、記者上一堂貨幣經濟學，還酸大家都不懂。而且更重要的是Rieder對貨幣政策的看法非常「直白」，例如他認為現實上，美國的中性利率應該上調到3%左右，這個數字市場聽得懂，也用得上。

至於最讓市場放心的人，李鎮宇認爲其實是Christopher Waller，從2021年一路看下來，Christopher Waller其實是少數讓市場「放心」的人。李鎮宇形容，他不愛高談闊論，但每一次發言，邏輯清楚、方向明確，升息該快就快，轉向該慢就慢。這種風格對投資人來說很無聊，但對市場來說非常重要，但對川普而言，問題在於Christopher Waller不夠政治，不是盟友。

另一個被高度討論的人選是Kevin Warsh。對此李鎮宇也分析，他的優勢在於和財長貝森特的關係，但問題是Warsh對貨幣政策透明度的理解，基本上停留在葛林斯班時代。他相信貨幣政策要有效，必須是市場預期之外的，也就是要讓人「猜不到」。

李鎮宇接著表示，這套邏輯，跟柏南克之後強調的前瞻指引、溝通透明，幾乎是完全相反。如果Warsh上台，美國的貨幣政策恐怕會變成一團迷霧。開完記者會，每個報紙各自闡述。Warsh對貨幣影響力的理解也很古老，他始終認為通膨就是鈔票印太多，所以他的政策直覺是：降息沒問題，但縮表一定要同步進行。問題是，這個世界早就不是1990年代了。2008 到2009年開始做 QE 之後，美國並沒有出現結構性通膨，關鍵原因之一，是中國長期對全球輸出通膨。

李鎮宇接著強調，最近這一波通膨，一部分是錢印太多，但另一個被刻意忽略的因素，是中美貿易摩擦造成的成本重組與效率損失，這不是單靠縮表就能解決的，如果在這種結構背景下，還堅持一邊降息、一邊縮表，市場流動性恐怕會出問題。