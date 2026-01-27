快訊

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

看好台灣市場 逾九成美商今年續投資台灣

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

地緣政治陰影未散，但企業腳步沒有停下來。台灣美國商會27日發布《2026商業景氣調查報告》，顯示多數在台美商已將政治與國安風險計入成本，在AI浪潮與先進製造優勢支撐下，對台灣投資與營運前景仍維持高度信心，整體商業氛圍呈現韌性中的樂觀。

根據台灣美國商會調查，84%的企業在去年營收持平或成長，主要來自先進製造、半導體與AI相關供應鏈的需求。有82%的企業對未來一年台灣經濟前景抱持信心，更有高達92%的受訪企業規劃在今年維持或增加對台投資，比率持續位於高檔；顯示即便外部不確定性升高，企業對台灣基本面仍具信任。

從產業別來看，與地緣安全及科技應用高度相關的領域信心最強。調查顯示，國防產業對台灣營運環境的信心度達100%，金融服務業為95%，資通訊科技（ICT）產業也有91%，反映AI、高效能運算與數位轉型需求，正成為支撐台灣經濟的重要動能。

AI與創新研發更是企業策略重心。調查指出，企業實際投入AI與物聯網（IoT）的比例明顯超出原先預期，去年已有28%的企業投入相關應用，今年計畫投資比率進一步升至32%。同時，約56%的企業表示去年在台灣投入研發與產品創新，年增9個百分點，台灣角色正由製造基地轉向科技前沿。

在人力資源面向，企業普遍肯定台灣人才的專業能力與執行力。受訪者認為，台灣員工最具競爭力的優勢在於勤奮、任務執行力強且值得信賴；但在國際觀、溝通能力與英語能力方面，仍有提升空間。值得注意的是，育兒服務滿意度排名已下滑至第19名，企業直言，相關配套不足恐成為未來留才隱憂。

風險認知方面，企業並未忽視挑戰。國家安全與兩岸關係分別列為第一與第二大營運風險，但實際衝擊相對有限，83%的企業表示，去年營運受到的干擾屬「輕微或沒有」。相較之下，將地緣政治視為投資阻礙的比例，已從2023年的66%大幅降至今年的38%，顯示企業適應與調整能力提升。

美中關係仍是供應鏈布局的重要變數。調查顯示，93%的企業表示，美中競爭已對業務造成不同程度影響；雖僅11%的企業直接出口受美國互惠關稅影響商品，但近半數企業坦言承受間接衝擊，其中25%選擇重新配置供應鏈，11%則轉移部分投資。

對政府政策的期待也更加明確。79%的企業認為，美台雙邊貿易協定（BTA）對業務發展至關重要，76%重視避免雙重課稅協定（ADTA）；在施政優先順序上，兩岸關係躍升為企業最關注議題，超越能源政策。調查結果顯示，穩定的對外關係與制度環境，仍是企業長期深耕台灣的關鍵。

地緣政治 美國商會

延伸閱讀

台美關稅恐成南韓翻版？美國商會籲：勿錯失良機

00929吃到台積電紅利轉骨成功？股添樂大讚1改動：看好落後補漲、配息5%保底

澳幣兌美元逼近三年最高 專家看好升息前景

英相施凱爾訪中前夕：看好中英經貿合作 不在美中之間選邊

相關新聞

川普宣布南韓關稅提高至25％ 美國商會：不樂見台灣也發生一樣情況

美國商會今日發布「2026年商業景氣調查」，台灣美國商會理事長陳幼臻表示，有82%的受訪企業對2026年台灣經濟成長前景...

台美關稅恐成南韓翻版？美國商會籲：勿錯失良機

美國總統川普近日發文指出，由於南韓國會未通過美韓貿易協定，美方將把對韓關稅自15%提高至25%，引發外界關注台灣是否面臨...

李鎮宇看三位聯準會候選人 Rick Rieder機率最高

聯準會主席到底花落誰家？現在枱面上有三個重要的候選人，對此台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，川普選聯準會主席，表面上是...

屋頂光電8月上路 鄭麗君：配合「老宅延壽計畫」鼓勵設立面型光電

為推動綠能極大化，今年8月起所有達1000平方公尺建物，必須設置屋頂型太陽能光電，行政院副院長鄭麗君今指出，盤點公部門及...

農退儲金2.0三讀 立委：農民退休增加保障

立法院27日上午三讀通過《農民退休儲金條例》修正案。立委劉建國表示，2020年他與時任農委會主委陳吉仲以及多位委員共同推...

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

上周五一紙突如其來的公告吸引市場目光，擔任中工董事僅一個月的寶佳方代表人，也是大華建設董事長鄭斯聰辭去法人董事。本周一中工股票直攻漲停，據知情人士指出，把中工股價買到漲停的正是寶佳集團，這宣告寶佳與中工之間的談判已觸礁，鄭斯聰在周五先辭董事，隨後寶佳集團立即大舉加碼，該「二部曲」展現寶佳集團少東、也是寶佳機構副董事長林家宏對中工勢在必得的決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。