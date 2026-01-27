看好台灣市場 逾九成美商今年續投資台灣

地緣政治陰影未散，但企業腳步沒有停下來。台灣美國商會27日發布《2026商業景氣調查報告》，顯示多數在台美商已將政治與國安風險計入成本，在AI浪潮與先進製造優勢支撐下，對台灣投資與營運前景仍維持高度信心，整體商業氛圍呈現韌性中的樂觀。

根據台灣美國商會調查，84%的企業在去年營收持平或成長，主要來自先進製造、半導體與AI相關供應鏈的需求。有82%的企業對未來一年台灣經濟前景抱持信心，更有高達92%的受訪企業規劃在今年維持或增加對台投資，比率持續位於高檔；顯示即便外部不確定性升高，企業對台灣基本面仍具信任。

從產業別來看，與地緣安全及科技應用高度相關的領域信心最強。調查顯示，國防產業對台灣營運環境的信心度達100%，金融服務業為95%，資通訊科技（ICT）產業也有91%，反映AI、高效能運算與數位轉型需求，正成為支撐台灣經濟的重要動能。

AI與創新研發更是企業策略重心。調查指出，企業實際投入AI與物聯網（IoT）的比例明顯超出原先預期，去年已有28%的企業投入相關應用，今年計畫投資比率進一步升至32%。同時，約56%的企業表示去年在台灣投入研發與產品創新，年增9個百分點，台灣角色正由製造基地轉向科技前沿。

在人力資源面向，企業普遍肯定台灣人才的專業能力與執行力。受訪者認為，台灣員工最具競爭力的優勢在於勤奮、任務執行力強且值得信賴；但在國際觀、溝通能力與英語能力方面，仍有提升空間。值得注意的是，育兒服務滿意度排名已下滑至第19名，企業直言，相關配套不足恐成為未來留才隱憂。

風險認知方面，企業並未忽視挑戰。國家安全與兩岸關係分別列為第一與第二大營運風險，但實際衝擊相對有限，83%的企業表示，去年營運受到的干擾屬「輕微或沒有」。相較之下，將地緣政治視為投資阻礙的比例，已從2023年的66%大幅降至今年的38%，顯示企業適應與調整能力提升。

美中關係仍是供應鏈布局的重要變數。調查顯示，93%的企業表示，美中競爭已對業務造成不同程度影響；雖僅11%的企業直接出口受美國互惠關稅影響商品，但近半數企業坦言承受間接衝擊，其中25%選擇重新配置供應鏈，11%則轉移部分投資。

對政府政策的期待也更加明確。79%的企業認為，美台雙邊貿易協定（BTA）對業務發展至關重要，76%重視避免雙重課稅協定（ADTA）；在施政優先順序上，兩岸關係躍升為企業最關注議題，超越能源政策。調查結果顯示，穩定的對外關係與制度環境，仍是企業長期深耕台灣的關鍵。