快訊

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台美關稅恐成南韓翻版？美國商會籲：勿錯失良機

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台灣美國商會執行長魏凱（左）與台灣美國商會理事長陳幼臻（右）。美國商會提供
台灣美國商會執行長魏凱（左）與台灣美國商會理事長陳幼臻（右）。美國商會提供

美國總統川普近日發文指出，由於南韓國會未通過美韓貿易協定，美方將把對韓關稅自15%提高至25%，引發外界關注台灣是否面臨相同風險。台灣美國商會理事長陳幼臻直言，不希望台灣出現與南韓類似的情況，否則台灣將錯失重要的發展契機。

台美近期就對等關稅達成共識，台灣適用15%且不疊加的關稅待遇；作為配套，台灣企業預計赴美投資金額達2,500億美元，台灣政府亦將提供等額2,500億美元的信用保證。不過，由於相關協議內容仍須立法院進一步討論，外界憂心，若進程受阻，台灣恐成為「南韓翻版」。

台灣美國商會27日公布《2026年商業景氣調查》。陳幼臻強調，台美關稅協定方向正確，也為雙方長期科技合作奠定重要框架，美國商會不樂見台灣重蹈其他國家的覆轍。若因協議推動不順、程序延宕，導致承擔較高關稅成本，恐將影響協議落實，錯失深化台美科技合作的關鍵機會。

台灣美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）則表示，由於相關關稅訊息是在27日上午才正式公布，商會尚未來得及與會員進行進一步評估；不過，若南韓最終面臨高達25%的關稅水準，對台灣企業而言，反而可能帶來新的競爭機會。

陳幼臻進一步指出，美國商會在台美關稅條件公布時即對外發表聲明，認為此舉對企業營運具建設性意義，有助提升可預測性與透明度，進而降低不確定性；相較日本與南韓的關稅協定，台灣條件亦有助強化整體競爭力。她也期盼，台美合作能進一步超越半導體產業，持續深化雙邊關係，未來若能順利解決籌備多時的雙重課稅問題，將可帶動更多投資動能。

美國商會 關稅 南韓

延伸閱讀

台美關稅協議在野黨將「嚴審」引焦慮 江啟臣：行政院趕快送文本

南韓國會未過貿易協議 川普突宣告調升關稅 羅智強：未來依法審查

川普突調升南韓關稅 牛煦庭：項莊舞劍意在沛公

民進黨團：南韓殷鑑 藍白勿拖延 台美關稅日久恐生變

相關新聞

川普宣布南韓關稅提高至25％ 美國商會：不樂見台灣也發生一樣情況

美國商會今日發布「2026年商業景氣調查」，台灣美國商會理事長陳幼臻表示，有82%的受訪企業對2026年台灣經濟成長前景...

台美關稅恐成南韓翻版？美國商會籲：勿錯失良機

美國總統川普近日發文指出，由於南韓國會未通過美韓貿易協定，美方將把對韓關稅自15%提高至25%，引發外界關注台灣是否面臨...

屋頂光電8月上路 鄭麗君：配合「老宅延壽計畫」鼓勵設立面型光電

為推動綠能極大化，今年8月起所有達1000平方公尺建物，必須設置屋頂型太陽能光電，行政院副院長鄭麗君今指出，盤點公部門及...

農退儲金2.0三讀 立委：農民退休增加保障

立法院27日上午三讀通過《農民退休儲金條例》修正案。立委劉建國表示，2020年他與時任農委會主委陳吉仲以及多位委員共同推...

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

上周五一紙突如其來的公告吸引市場目光，擔任中工董事僅一個月的寶佳方代表人，也是大華建設董事長鄭斯聰辭去法人董事。本周一中工股票直攻漲停，據知情人士指出，把中工股價買到漲停的正是寶佳集團，這宣告寶佳與中工之間的談判已觸礁，鄭斯聰在周五先辭董事，隨後寶佳集團立即大舉加碼，該「二部曲」展現寶佳集團少東、也是寶佳機構副董事長林家宏對中工勢在必得的決心。

台商布局東南亞再升溫 菲律賓投資設廠受關注

「分散生產基地、深化東南亞布局」近年已成為台商的重要策略方向。Ayala集團旗下工業與物流事業體 AyalaLand L...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。