台美關稅恐成南韓翻版？美國商會籲：勿錯失良機

美國總統川普近日發文指出，由於南韓國會未通過美韓貿易協定，美方將把對韓關稅自15%提高至25%，引發外界關注台灣是否面臨相同風險。台灣美國商會理事長陳幼臻直言，不希望台灣出現與南韓類似的情況，否則台灣將錯失重要的發展契機。

台美近期就對等關稅達成共識，台灣適用15%且不疊加的關稅待遇；作為配套，台灣企業預計赴美投資金額達2,500億美元，台灣政府亦將提供等額2,500億美元的信用保證。不過，由於相關協議內容仍須立法院進一步討論，外界憂心，若進程受阻，台灣恐成為「南韓翻版」。

台灣美國商會27日公布《2026年商業景氣調查》。陳幼臻強調，台美關稅協定方向正確，也為雙方長期科技合作奠定重要框架，美國商會不樂見台灣重蹈其他國家的覆轍。若因協議推動不順、程序延宕，導致承擔較高關稅成本，恐將影響協議落實，錯失深化台美科技合作的關鍵機會。

台灣美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）則表示，由於相關關稅訊息是在27日上午才正式公布，商會尚未來得及與會員進行進一步評估；不過，若南韓最終面臨高達25%的關稅水準，對台灣企業而言，反而可能帶來新的競爭機會。

陳幼臻進一步指出，美國商會在台美關稅條件公布時即對外發表聲明，認為此舉對企業營運具建設性意義，有助提升可預測性與透明度，進而降低不確定性；相較日本與南韓的關稅協定，台灣條件亦有助強化整體競爭力。她也期盼，台美合作能進一步超越半導體產業，持續深化雙邊關係，未來若能順利解決籌備多時的雙重課稅問題，將可帶動更多投資動能。