通膨趨緩物價穩定 消費信心指數寫九個月新高

在年關消費與市場氣氛交織下，國內消費者信心出現回溫跡象。中央大學台經中心公布今年1月消費者信心指數（CCI）為67.16點，較上月回升2.86點，寫下九個月來新高。學者指出，本次指數回升，關鍵在物價面出現明顯改善；相較之下，關稅不確定性下降雖對部分產業有正面效果，但影響較為間接，且相關負面衝擊，恐怕會在將來兩、三年逐步浮現。

本次調查六項分項指標全面上升，其中以「未來半年物價水準」上升幅度最大，達37.34點，月增4.52點；其次為「未來半年投資股票時機」，指數29.52點，月增3.15點；「未來半年家庭經濟狀況」為80.39點，月增2.71點；「未來半年國內經濟景氣」為83.69點，月增2.3點；「未來半年購買耐久性財貨時機」為98.2點，月增2.26點；「未來半年國內就業機會」為73.8點，月增2.2點。

儘管六項指標同步回升，但若從絕對水準觀察，六項指標分數均低於100點，仍屬「偏向悲觀」區間，顯示消費者對未來半年景氣、物價、就業與投資環境，態度仍趨審慎。

中央大學經濟系教授吳大任指出，這次消費者信心指數回升，確實與關稅不確定性下降有一定關聯，但影響層面並不平均。對傳統產業而言，先前因價格下跌、關稅水準調整，使台灣產品在美國市場的競爭環境相對改善，對傳統產業就業人口帶來正面效果。不過，半導體供應鏈未來可能赴美布局，相關成本與衝擊仍屬中長期議題，目前尚未完全反映在調查結果中。這次總指數明顯回升，可解讀為短期消費信心改善，但關稅談判的長期影響仍有待今年下半年，甚至未來兩、三年逐步浮現。

吳大任分析，本次指數上升的最大貢獻其實來自物價面。去年下半年以來，台灣CPI年增率大致落在1.2%至1.5%之間，明顯低於先前接近2%的水準，物價趨於穩定，使民眾對通膨的憂慮有所緩解，這也是「物價水準」分項指標大幅上升4.52點的主因，與關稅本身並沒有直接關係。至於關稅的不確定性消除，主要反映在金融市場，對股市信心帶來正面效果。

吳大任指出，股市上漲也透過投資管道影響家庭經濟信心，即便不少民眾買不起個股，但透過ETF等工具參與市場，資產價格上升仍有助於家庭其他所得增加，加上年底年終獎金的期待，使家庭經濟與景氣信心同步改善。在消費面，耐久性財貨購買信心表現較佳，除房地產指標回升外，汽車與大型家電在年底汰舊換新、促銷去化庫存帶動下，也推升相關信心。