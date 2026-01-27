快訊

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

通膨趨緩物價穩定 消費信心指數寫九個月新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

在年關消費與市場氣氛交織下，國內消費者信心出現回溫跡象。中央大學台經中心公布今年1月消費者信心指數（CCI）為67.16點，較上月回升2.86點，寫下九個月來新高。學者指出，本次指數回升，關鍵在物價面出現明顯改善；相較之下，關稅不確定性下降雖對部分產業有正面效果，但影響較為間接，且相關負面衝擊，恐怕會在將來兩、三年逐步浮現。

本次調查六項分項指標全面上升，其中以「未來半年物價水準」上升幅度最大，達37.34點，月增4.52點；其次為「未來半年投資股票時機」，指數29.52點，月增3.15點；「未來半年家庭經濟狀況」為80.39點，月增2.71點；「未來半年國內經濟景氣」為83.69點，月增2.3點；「未來半年購買耐久性財貨時機」為98.2點，月增2.26點；「未來半年國內就業機會」為73.8點，月增2.2點。

儘管六項指標同步回升，但若從絕對水準觀察，六項指標分數均低於100點，仍屬「偏向悲觀」區間，顯示消費者對未來半年景氣、物價、就業與投資環境，態度仍趨審慎。

中央大學經濟系教授吳大任指出，這次消費者信心指數回升，確實與關稅不確定性下降有一定關聯，但影響層面並不平均。對傳統產業而言，先前因價格下跌、關稅水準調整，使台灣產品在美國市場的競爭環境相對改善，對傳統產業就業人口帶來正面效果。不過，半導體供應鏈未來可能赴美布局，相關成本與衝擊仍屬中長期議題，目前尚未完全反映在調查結果中。這次總指數明顯回升，可解讀為短期消費信心改善，但關稅談判的長期影響仍有待今年下半年，甚至未來兩、三年逐步浮現。

吳大任分析，本次指數上升的最大貢獻其實來自物價面。去年下半年以來，台灣CPI年增率大致落在1.2%至1.5%之間，明顯低於先前接近2%的水準，物價趨於穩定，使民眾對通膨的憂慮有所緩解，這也是「物價水準」分項指標大幅上升4.52點的主因，與關稅本身並沒有直接關係。至於關稅的不確定性消除，主要反映在金融市場，對股市信心帶來正面效果。

吳大任指出，股市上漲也透過投資管道影響家庭經濟信心，即便不少民眾買不起個股，但透過ETF等工具參與市場，資產價格上升仍有助於家庭其他所得增加，加上年底年終獎金的期待，使家庭經濟與景氣信心同步改善。在消費面，耐久性財貨購買信心表現較佳，除房地產指標回升外，汽車與大型家電在年底汰舊換新、促銷去化庫存帶動下，也推升相關信心。

物價 關稅

延伸閱讀

台美關稅協議在野黨將「嚴審」引焦慮 江啟臣：行政院趕快送文本

南韓國會未過貿易協議 川普突宣告調升關稅 羅智強：未來依法審查

川普突調升南韓關稅 牛煦庭：項莊舞劍意在沛公

民進黨團：南韓殷鑑 藍白勿拖延 台美關稅日久恐生變

相關新聞

川普宣布南韓關稅提高至25％ 美國商會：不樂見台灣也發生一樣情況

美國商會今日發布「2026年商業景氣調查」，台灣美國商會理事長陳幼臻表示，有82%的受訪企業對2026年台灣經濟成長前景...

台美關稅恐成南韓翻版？美國商會籲：勿錯失良機

美國總統川普近日發文指出，由於南韓國會未通過美韓貿易協定，美方將把對韓關稅自15%提高至25%，引發外界關注台灣是否面臨...

李鎮宇看三位聯準會候選人 Rick Rieder機率最高

聯準會主席到底花落誰家？現在枱面上有三個重要的候選人，對此台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，川普選聯準會主席，表面上是...

屋頂光電8月上路 鄭麗君：配合「老宅延壽計畫」鼓勵設立面型光電

為推動綠能極大化，今年8月起所有達1000平方公尺建物，必須設置屋頂型太陽能光電，行政院副院長鄭麗君今指出，盤點公部門及...

農退儲金2.0三讀 立委：農民退休增加保障

立法院27日上午三讀通過《農民退休儲金條例》修正案。立委劉建國表示，2020年他與時任農委會主委陳吉仲以及多位委員共同推...

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

上周五一紙突如其來的公告吸引市場目光，擔任中工董事僅一個月的寶佳方代表人，也是大華建設董事長鄭斯聰辭去法人董事。本周一中工股票直攻漲停，據知情人士指出，把中工股價買到漲停的正是寶佳集團，這宣告寶佳與中工之間的談判已觸礁，鄭斯聰在周五先辭董事，隨後寶佳集團立即大舉加碼，該「二部曲」展現寶佳集團少東、也是寶佳機構副董事長林家宏對中工勢在必得的決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。