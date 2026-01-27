屋頂光電8月上路 鄭麗君：配合「老宅延壽計畫」鼓勵設立面型光電

為推動綠能極大化，今年8月起所有達1000平方公尺建物，必須設置屋頂型太陽能光電，行政院副院長鄭麗君今指出，盤點公部門及國營事業公有屋頂，包含已建置及未來潛在可設置容量，總量可逾1GW（百萬瓩），另配合「老宅延壽計畫」鼓勵設置立面型太陽光電，不僅可降低外牆磁磚剝落風險，並增加能源韌性。

環境部今舉辦「政府永續長聯盟論壇」，鄭麗君以行政院永續長身分出席並致詞。她表示，今年論壇以「淨零光能」、「深度節能」、「建築能效」及「韌性治理」為主軸，均為我國永續治理的關鍵課題，需中央、地方、國營事業及產業界共同投入、公私協力推動。

鄭麗君表示，政府除持續推動地面型光電，也正加速屋頂型光電布建。屋頂型太陽能光電設置標準已於去年底公告，未來新建建築面積達1000平方公尺以上，將強制設置屋頂型太陽光電，新制將於今年8月上路，公部門須率先做好示範，並盼各縣市政府共同努力，朝公有屋頂光電極大化的目標邁進。

既有建築方面，鄭麗君說，內政部結合「老宅延壽計畫」，於改善結構安全、管線更新及無障礙設施的同時，鼓勵設置屋頂型或立面型太陽光電，不僅具隔熱與保護效果，也可降低外牆磁磚剝落風險；產生的電力除可躉售增加收入，也盼進一步研議讓公部門、家戶使用，不僅能節省電力，也能增加能源韌性。

在節能方面，鄭麗君表示，節能是第一能源，「深度節能」仍是減碳最具即時效益的策略。經濟部去年推動節能成果，目標達成率達106%，共節省108.95億度電，相當於262萬戶家庭年用電量，未來中央與地方仍須持續攜手，將深度節能作為提升整體能效、推動近零轉型的核心政策。

除了淨零，氣候調適也很重要，鄭麗君說，須正視極端氣候下的調適挑戰，其中水資源的調適，行政院已成立「水及流域永續治理推動小組」，並提出為期6年的行動計畫。

鄭麗君說，透過整合氣候、水文、水土林及都市排水等資料，以系統性新思維，透過資料運用及系統串接，分析全流域治理、精準治水，並盤點包含大規模崩塌潛勢區、重度汙染河川測站、高風險飲用水取水口，並完成下水道建設、再生水利用等。

她強調，過去都是地方向中央爭取經費，未來將改變單向爭取預算的模式，改以中央與地方共同盤點急迫且重要的治理計畫，優先推動執行，中央、地方共同協力改善，「前提是國會預算要通過」，才能展開新的治水工程，以及改善環境與供水相關計畫。

鄭麗君表示，永續長聯盟是一個重要的制度平台，透過跨部會與中央地方交流合作，盼凝聚共識、提出具體行動方案，讓政府成為推動永續與淨零轉型最具說服力的力量。