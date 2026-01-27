2025年加密市場創新高但震盪加劇 全年仍收跌近8%

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

幣安研究室近期發布的報告指出，2025年對加密貨幣市場而言，是里程碑成就與市場表現分歧並存的一年，全年加密市場總市值首度突破4兆美元，比特幣（BTC）亦創下歷史新高，反映機構投資持續採用、監管環境取得進展，特別是在穩定幣領域，以及受監管投資產品持續擴張。

不過，報告也指出，受到貨幣政策、貿易緊張局勢與地緣政治風險影響，總體經濟不確定性升高，市場價格劇烈波動、避險情緒反覆出現，導致全年交易區間大幅擴張，約達76%。期間，加密市場總市值在約2.4兆美元至4.2兆美元間震盪。儘管市場可及性與基礎設施持續改善，加密市場於2025年底仍下跌約7.9%，顯示價格走勢越來越受到總體經濟環境與傳統金融循環影響，而非僅由加密原生採用動能主導。

從宏觀角度觀察，幣安研究室形容2025年是在「數據迷霧」與高波動中度過，市場須面對美國新政府上任、「解放日」關稅衝擊及政府關門等事件，經濟訊號趨於模糊。雖然人工智慧（AI）題材投機熱潮及OBBBA財政法案（大而美法案）推動比特幣於下半年初再創新高，但因監管進程延宕，加密資產於年底與回溫中的傳統資產走勢出現脫鉤。

展望2026年，報告指出，市場出現明確的「風險重啟」訊號，動能來自全球同步的貨幣寬鬆、大規模財政刺激，以及去監管浪潮。幣安研究室認為，未來市場結構有望由機構資金流入取代散戶主導的投機行為，加密市場可望在流動性推升下展開新一輪擴張，並受惠於美國可能建立比特幣戰略儲備的潛在支撐。

