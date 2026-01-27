印度股市出現30年來最嚴重的落後 2026年有望恢復動能

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

印度股市2025年相對新興股市出現30年來最嚴重的落後，2026年有望恢復動能。富蘭克林投顧指出，印度政府刺激政策發酵，加上印度股市偏高的評價水準持續修正，如果美國與印度能達成貿易協議降低關稅，2026年印度股市表現有望恢復動能。

富蘭克林投顧指出，印度經濟成長動能強勁，印度企業也善於將經濟成長轉化為企業獲利成長，推動印度股市長期趨勢向上、提供較佳的長期報酬前景，建議持續定期定額布局印度市場掌握契機。

富蘭克林投顧指出，印度擁有人口結構性優勢，中產階級規模居全球之冠，加以印度政府減稅政策助攻，型塑印度市場龐大消費商機，有利富蘭克林坦伯頓印度基金加碼汽車、飲料、旅遊、外送平台等消費產業布局策略。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人拉加（Sukumar Rajah）表示，印度官方積極採取支持性政策措施刺激經濟，包含下調個人所得稅與GST消費稅、印度央行下調利率水準鬆綁監管並改善市場流動性狀況等，已為未來數季企業獲利成長奠定基礎，這些改革的全部效益在接下來數季將逐步發酵。

拉加指出，印度經濟正處於數位轉型中，相較於美中兩國有更長的路要走。印度股市在數位化領域不乏新興投資機會，包括電子商務、電動車及再生能源等。

