快訊

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

換新鈔啦！央行公布2月9日起全台455處提供服務 百元券限兌一百張

北海道大雪影響有多大？導遊苦笑秀塞車困境：開快3小時還能連飯店Wi-Fi

農退儲金2.0三讀 立委：農民退休增加保障

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
農退儲金2.0三讀，立委劉建國期盼，老農津貼能儘速凝聚共識，緊追其後完成三讀。劉建國國會辦公室／提供
農退儲金2.0三讀，立委劉建國期盼，老農津貼能儘速凝聚共識，緊追其後完成三讀。劉建國國會辦公室／提供

立法院27日上午三讀通過《農民退休儲金條例》修正案。立委劉建國表示，2020年他與時任農委會主委陳吉仲以及多位委員共同推動《農民退休儲金條例》，並成功在當年5月22日完成三讀，但制度上路至今，農民退休儲金的實際覆蓋率仍未過半，顯示在執行及宣導上都有一定的問題存在。

劉建國指出，為了提升制度覆蓋率、真正照顧農民退休生活，他提出《農民退休儲金條例》修正草案，並在經濟委員會由召委陳亭妃排案審查。

經濟委員會充分討論後，凝聚共識，確定調整提繳比率，由農民負擔40%、政府提繳60%，減輕農民負擔，政府多支持一點，實質落實照顧農民的政策目標，讓農民退休生活更有保障。

劉建國強調，農民退休儲金要升級2.0，老農津貼也必須同步升級2.0。因此，不僅經濟委員會處理農退條例的修法，衛環委員會中也由他擔任召委，排審《老年農民福利津貼暫行條例》修法審查，讓農退、老農雙箭齊發，透過全面性的制度修正，給予老農更有尊嚴、也更完整的退休生活保障。

劉建國感謝農業部長陳駿季的努力，以及多位委員支持，讓農民退休儲金2.0能夠順利在今日完成三讀。他也期盼，老農津貼能夠儘速凝聚共識、緊追其後，快速完成三讀。

延伸閱讀

縣長前哨戰開打？劉建國、張嘉郡陪卓揆視察為這事隔空交鋒

雲林舉債也要辦免費午餐！藍綠縣長參選人同表支持 錢哪來則不同調

立委張啓楷質詢中央政府總預算遲未審 陳駿季不滿回擊指是在威脅

他獲徵召選雲林縣長 搶布局基層綠營雲林初選時程出爐

相關新聞

台電終轉虧為盈 學者：若沒廢核 至少可賺1800億

台電今日下午將召開董事會並通過二○二五年財報，預估全年稅前盈餘將超過六百億元，台電表示，電費收入有些許增加，燃料成本減少...

川普宣布南韓關稅提高至25％ 美國商會：不樂見台灣也發生一樣情況

美國商會今日發布「2026年商業景氣調查」，台灣美國商會理事長陳幼臻表示，有82%的受訪企業對2026年台灣經濟成長前景...

台電系統升級 重電、電纜吃補

為進一步消弭停電事故，台電已啟動「配電系統五年升級計畫」，總預算334億元，每年投入70億元，將加速汰換全國老舊變壓器、...

屋頂光電8月上路 鄭麗君：配合「老宅延壽計畫」鼓勵設立面型光電

為推動綠能極大化，今年8月起所有達1000平方公尺建物，必須設置屋頂型太陽能光電，行政院副院長鄭麗君今指出，盤點公部門及...

農退儲金2.0三讀 立委：農民退休增加保障

立法院27日上午三讀通過《農民退休儲金條例》修正案。立委劉建國表示，2020年他與時任農委會主委陳吉仲以及多位委員共同推...

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

上周五一紙突如其來的公告吸引市場目光，擔任中工董事僅一個月的寶佳方代表人，也是大華建設董事長鄭斯聰辭去法人董事。本周一中工股票直攻漲停，據知情人士指出，把中工股價買到漲停的正是寶佳集團，這宣告寶佳與中工之間的談判已觸礁，鄭斯聰在周五先辭董事，隨後寶佳集團立即大舉加碼，該「二部曲」展現寶佳集團少東、也是寶佳機構副董事長林家宏對中工勢在必得的決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。