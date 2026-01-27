快訊

川普宣布南韓關稅提高至25％ 美國商會：不樂見台灣也發生一樣情況

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
美國商會發布「2026年商業景氣調查」。左為美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）、右為台灣美國商會理事長陳幼臻。記者林海／攝影
美國商會發布「2026年商業景氣調查」。左為美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）、右為台灣美國商會理事長陳幼臻。記者林海／攝影

美國商會今日發布「2026年商業景氣調查」，台灣美國商會理事長陳幼臻表示，有82%的受訪企業對2026年台灣經濟成長前景表示有信心，更有84%的會員企業對未來3年台灣經濟前景抱持信心，較去年增加7個百分點，同時也樂見美國與台灣在關稅議題上達成一致。

美國總統川普突然宣布，由於南韓國會尚未落實貿易協定，因此將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15%提高到25%。台灣美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）表示，若南韓的關稅真的提高到25%，對於台灣企業來說則會更有競爭力。

但陳幼臻強調，不樂見看到台灣也發生也發生跟南韓一樣的狀況。

此次調查指出，2025年台灣受惠於歷史性的AI熱潮，伺服器與先進半導體需求大增，帶動經濟成長預期上修，出口結構亦高度連結AI硬體，然而，成長並不平均，部分傳統產業受美國關稅與大陸產能過剩影響，薪資外溢效果有限，也引發未來可能放無薪假的憂慮。

調查顯示，台灣2026年經濟成長預測介於2.1~4.8%之間，視AI周期持續性與美國貿易政策而定，長期而言，政府正投資量子運算、矽光子、機器人與生醫科技，以分散成長動能。

雖然參與調查的美國企業普遍看好台灣景氣前景，但也有不少營運風險需要注意。陳幼臻表示，受訪企業將國家安全列為首要關切，其次緊接著是兩岸關係，台灣被排除在雙邊與多邊貿易協定之外的問題，排名上升至第三位，取代了去年的第四名—供應鏈韌性，而資安威脅則從去年的第六名攀升，躋身今年的前五大風險。

陳幼臻表示，與能源相關的疑慮相較前一次調查顯著下降，約67%的受訪者對未來能源供應表示關切；65%提及電網韌性；57%關心綠色能源供給；55%憂慮電力成本，都較去年為低，40%的受訪者認為能源應列為2026年政府的優先施政項目，低於2025年的52%。

美國商會 關稅 南韓

