林佳龍盼以「台灣模式」 打造台美經貿合作聯合艦隊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍26日在外交部接待由美台商業協會（USTBC）主席柯拉克（Keith Krach）、會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）率領的訪問團，與多位來自美國的重量級企業代表進行深入座談。林佳龍表示，台灣願持續深化台美經貿合作、擴大雙向投資，並透過「台灣模式」具體實踐，攜手打造「台美聯合艦隊」。

林佳龍特別感謝柯拉克主席於川普總統第一任期擔任美國國務院經濟、能源及環境事務次卿期間，推動並開啟台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）。他指出，EPPD即將邁入第六屆，不僅累積豐碩對話成果，更已成為台美推進經濟合作、落實具體計畫的重要機制。

林佳龍表示，在近期台美關稅談判告一段落後，台灣將以「台灣模式」對接美國政策，落實談判成果。相關作法包括在美國打造新的產業聚落，讓企業不必單打獨鬥，進一步促使AI供應鏈展現垂直整合的優勢，並善用美國的資金、技術與人才，共同壯大台美產業的全球影響力，形成「台美聯合艦隊」。

他也提及，去年5月美台商會與國經協會已於華府簽署合作備忘錄，盼以此為基礎深化台美產業合作。未來，雙方除持續深化半導體、AI、無人機等既有合作項目外，也將進一步納入機器人等新領域，並將合作據點擴展至第三國，不僅共同開拓商機，也與民主夥伴攜手共創繁榮，強化彼此經濟韌性。

林佳龍強調，在非紅供應鏈中，台灣具備堅實且完整的製造能量，尤其在半導體與AI領域，更扮演不可替代的關鍵角色。台美夥伴關係不應僅止於「雙邊或區域」的視角理解，而應提升至「全球戰略」夥伴。他並表示，期待美方儘速提供台灣「避免雙重課稅」待遇，讓企業投資更加順利，並讓台美經貿連結更加緊密。

林佳龍指出，今年適逢美國建國250周年與台灣總統直選30周年，柯拉克主席亦擔任川普總統「美國建國250周年委員會」主席。儘管台美分處太平洋兩端，雙方都堅定走在自由民主的道路上，期待未來攜手規劃一系列慶祝與文化活動，共同紀念兩國重要的民主里程碑。

