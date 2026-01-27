屋頂光電8月上路 鄭麗君：公部門潛力逾百萬瓩須率先示範

行政院副院長鄭麗君27日表示，屋頂型太陽光電相關規範已於去年底公告，並將於今年8月正式上路。根據經濟部盤點，公部門及國營事業公有屋頂，包含已建置及未來潛在可設置容量，總量可超過100萬瓩，等同一個GW等級的綠電發電規模，期盼由公部門率先示範，展現推動淨零轉型的決心與行動力。

環境部今日舉辦「政府永續長聯盟論壇」，鄭麗君以行政院永續長身分出席並致詞。她指出，今年論壇以「近零光能」、「深度節能」、「建築能效」及「韌性治理」為主軸，這些都是我國永續治理的關鍵課題，需要中央、地方、國營事業及產業界共同投入、公私協力推動。

鄭麗君表示，在太陽光電政策上，政府除持續推動地面型光電，也正加速屋頂型光電布建。屋頂型光電新制將於8月上路，公部門必須率先做好示範，並期待各縣市政府共同努力，朝公有屋頂光電極大化的目標邁進。

她也指出，未來新建建築面積達1,000平方公尺以上，將要求設置屋頂型太陽光電，相關規範同樣預計於今年8月上路。在既有建築方面，內政部結合「老宅延壽計畫」，於改善結構安全、管線更新及無障礙設施的同時，鼓勵設置屋頂型或立面型太陽光電，不僅具隔熱與保護效果，也可降低外牆磁磚剝落風險，並增加能源韌性。

在節能方面，鄭麗君表示，「節能是第一能源」，深度節能仍是減碳最具即時效益的策略。經濟部去年推動節能成果，目標達成率達106%，共節省108.95億度電，相當於262萬戶家庭年用電量。未來中央與地方仍須持續攜手，將深度節能作為提升整體能效、推動近零轉型的核心政策。

針對氣候調適，鄭麗君指出，除減碳轉型外，也必須正視極端氣候下的調適挑戰。在水資源方面，行政院已成立「水及流域永續治理推動小組」，並提出為期六年的行動計畫，透過整合氣候、水文、水土林及都市排水等資料，以系統性思維推動全流域治理，提升國土整體韌性。

她強調，未來將改變過去由地方向中央單向爭取預算的模式，改以中央與地方共同盤點急迫且重要的治理計畫，優先推動執行。氣候調適亦涵蓋國土、健康與社會韌性等面向，政府將持續與地方密切合作。

鄭麗君最後表示，政府永續長聯盟是一個重要的制度平台，透過跨部會與中央地方交流合作，期盼凝聚共識、提出具體行動方案，讓政府成為推動永續與淨零轉型最具說服力的力量。