台商布局東南亞再升溫 菲律賓投資設廠受關注

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／記者游智文攝影
「分散生產基地、深化東南亞布局」近年已成為台商的重要策略方向。Ayala集團旗下工業與物流事業體 AyalaLand Logistics Holdings Corp.（ALLHC），將於2月5日在台北舉辦「菲律賓投資論壇」，邀請菲律賓官方單位與產業代表，向台灣企業說明最新投資政策與實務經驗。

論壇將有多個官方單位共同參與，包括菲律賓經濟區管理局（PEZA）、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）、菲律賓台北貿易投資中心（PTICT），現場解析外國投資人關心的經濟區制度、稅務優惠、投資流程與最新政策方向，協助企業掌握第一手官方資訊。

在工業園區與設廠條件方面，論壇也將深入介紹AyalaLand Logistics Holdings Corp. 所開發的優質工業園區，涵蓋核心地段選址、基礎建設條件，也將展示ALLHC最新的工業園區發展計畫，以及為台灣企業量身定制的「客製化開發解決方案」，提供不同產業與規模企業彈性配置選擇。

主辦單位指出，近年來，菲律賓以完整的工業園區體系、具競爭力的勞動結構、英語溝通優勢，以及政府持續推動的投資獎勵與出口導向政策，逐漸成為台商評估海外設廠的新興據點。特別是在美國、歐盟與東協市場的出口配置上，菲律賓被視為兼具成本彈性與市場連結性的生產基地選項。

隨著菲律賓持續推動CREATE MORE等投資優惠政策，並強化工業園區與物流基礎建設，對出口導向及供應鏈重組中的製造業者而言，菲律賓已成為值得深入評估的投資市場之一。「菲律賓投資設廠論壇」將於2月5日上午於台北寒舍艾美酒店舉行，活動採事前報名制。

菲律賓 市場

