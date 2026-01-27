聽新聞
企業赴美自主投資市場憂台幣大貶 楊金龍3理由：台幣匯率不會大幅波動

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

台美關稅底定，我方承諾企業赴美自主投資兩千五百億美元，各界擔心此舉恐將引發台幣大幅貶值。對此，中央銀行總裁楊金龍昨日在立法院表達，他提出三大理由，認為台幣匯率短期不會有大幅波動。

楊金龍給出的理由有三個，第一，台灣外幣資金充裕，企業在台灣的美元存款就有三千一百多億美元；第二，台灣對美國一年就有一千五百億美元順差，這是流量，不論是存量或流量都沒問題，他也釐清，這一千五百億美元順差不會跑到央行外匯存底；第三，企業外幣都放在外幣存款，有些更放在國外。

基於這三大理由，楊金龍認為至少短期內不會有台幣匯率的大幅波動。

外界解讀，台灣是以企業自主投資換取關稅調降，民進黨立委郭國文昨日也質詢，為何台美貿易順差愈來愈大，去年已經超過一千五百億元，關稅仍能從百分之廿降至百分之十五且不疊加？楊金龍指出，以他個人看法，「是因為美國需要我們的產品」。

對於如何減少貿易順差，楊金龍表示，台美貿易順差居美國貿易國中第四位，前三名順差規模更龐大，他認為，台灣對美投資會減少順差，另一個做法則是提高能源採購量。至二○二五年統計，台灣自美採購天然氣比重已接近一成。

郭國文也表示，過去，台灣對大陸是西進，現在則是東進美國，二○一一年時，台灣對陸貿易額高達一四三億美元，對美國才七點三億美元，但現在對美則增加廿倍，從西往東很明顯。

郭國文接著指出，台灣對大陸貿易比重持續下降，金融曝險也持續降低；金管會主委彭金隆則回應，最高時曾經來到淨值百分之七十一，現在來到百分之十四點五九，比較之下，對大陸曝險已降低非常多。

