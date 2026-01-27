聽新聞
9年新低！2025年買賣移轉26萬棟 房市多頭畫句點

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

去年全台房市買氣急凍，根據住商機構彙整內政部資料，去年全台買賣移轉棟數僅廿六萬一三○八棟，較前一年約卅五萬棟大減百分之廿五點五，創近九年新低，也寫下一九九一年有統計以來最大單年跌幅，宣告自二○一九年展開的房市多頭行情正式畫下句點。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，去年房市受第七波信用管制、銀行滿水位等衝擊，市場買氣急速下滑，買賣移轉僅勉強守住廿六萬棟防線。

若從歷史比較來看，去年的表現，僅高於二○一六年房地合一稅上路時的廿四點五萬棟，以及二○○一年網路泡沫時的廿五點九萬棟，為歷史第三低。市場分析，過去兩次低量年分的年減幅約落在一至二成，但去年年減幅高達兩成五，顯示本波修正並非單純景氣循環，而是政策調控與融資緊縮交織下的結構性衝擊。

不過，年末買氣並非完全失速。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，去年第三季後，新青安政策成為市場少數支撐動能。她指出，去年第三季政府對新青安放款續開綠燈，使新青安的承作件數逐月增加，十二月的受理與撥貸件數更雙雙突破四千三百件，帶動年末買氣的同時，也讓全台全年的買賣移轉棟數小拉尾盤，全年的衰退幅度略有收斂。

房市 內政部 房地合一稅 網路泡沫 新青安

