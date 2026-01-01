台美關稅底定，雖然關稅稅率降至百分之十五且不疊加，但台灣承諾投資美國，各界憂心不利台灣未來發展。台經院院長張建一指出，整體談判結果「談得不錯」，但他也提醒，真正的挑戰仍在後續第二階段，未來談判焦點將集中在農產品、汽車等重點市場開放項目，以及立法院審議等政治層面變數，將成為能否順利推進的關鍵。

六大財經部會首長昨赴立法院財委會報告台美關稅貿易協議內容對國家整體影響，經濟部次長何晉滄指出，過去台美之間未簽署貿易協定，台灣工業產品出口美國關稅稅率相較日本、南韓高，而台美關稅底定後，稅率表面上與日韓齊平，但實際上相對於過往出口的高關稅，台灣業者反而獲得相對優勢。

對於政府承諾以信用保證機制支撐金融機構提供最高兩千五百億美元授信，國發會副主委高仙桂指出，保證專款將落在六十至一百億美元，而資金分五期，第一期資金今年會到位，約為台幣三百至四百億元。

國民黨立委林德幅憂心，台灣承諾投資美國，大量資金出走，不利台灣未來發展。高仙桂則說，企業自主投資是應客戶要求，且是分年逐步推動，台積電百分之七十五營收來自北美客戶，且此次是雙向投資，美國會投資台灣人工智慧（ＡＩ）、半導體、五大信賴產業等，有助台美戰略夥伴關係的鞏固。

台美關稅談判第一階段落幕。台經院院長張建一指出，對於兩千五百億美元的企業自主投資，他認為相關金額並非額外新增壓力，單是評估台積電在美國的長期投資布局，加上中油參與阿拉斯加天然氣相關投資，合計金額已接近門檻，另有其他企業既有或規畫中的自主投資挹注，不致排擠國內投資動能。

不過，張建一也提醒，真正具挑戰性的將是第二階段對等貿易談判。

他說，未來談判焦點將集中在市場開放項目，包括農產品、汽車及相關零組件等，關鍵在於進口產品關稅水準的調整，這將直接影響國內產業競爭結構。如汽車關稅若下調，雖有助消費者端價格下降，但對國產汽車業勢必帶來壓力，政府須同步評估是否調整進口零組件關稅，協助業者降低成本、維持競爭力。

除產業層面外，第二階段談判更大的變數來自政治面。張建一表示，相關協議勢必要送交立法院審議，在野黨態度、產業反彈及社會共識，皆可能影響談判進度與落實時程，若立法院未能通過協議，恐對台美經貿互信造成衝擊，不排除引發後續變數。