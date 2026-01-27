聽新聞
核三自主安檢 已與原設計廠家西屋簽MOU

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

核電廠重啟計畫有新進度，台電昨日表示，核二及核三的再運轉計畫將於三月提出，自主安全檢查也在進行中，台電已與核三廠的原設計廠家西屋公司簽署合作備忘錄（ＭＯＵ），西屋將提供自主安全檢查及未來長期運轉的技術服務，但執行細節還在洽談，西屋來台協助自主安全檢查時間目前尚未確定。

台電透露，兩核電廠的再運轉計畫今年三月就會完成並送交核安會審查，目前兩廠的自主安全檢查均在進行中，並針對須由原廠技術支援的部分，分別與奇異公司與西屋公司展開洽談。

核三廠自主安全檢查預計於一年半至二年內完成，台電發言人黃美蓮表示，針對須由原設計廠家技術支援的部分，目前已與西屋公司簽署合作備忘錄，西屋將就自主安全檢查及未來長期運轉的部分，提供技術服務。

位於恆春的核三廠不久前才進行新舊廠長交接，台電董事長曾文生親自南下監交，新任廠長陳新儒說明核三廠安全檢查目標是「申請電廠恢復再運轉」，不過，對於核三廠的重啟，當地居民意見仍有分歧。

核二廠的自主安全檢查也已啟動，目前正與原設計廠家奇異公司洽談，不過，核二廠的重啟面臨複雜問題，因為核二廠用過燃料池滿載、乾貯設施尚未興建完成等窘境，尚未獲得解決。

在燃料池已滿的情況下，反應爐心內的燃料棒無法退出，這將直接影響後續各項技術作業，台電坦言，核二廠因用過燃料池及機組設備較舊等問題，重啟的複雜度高於核三廠。

台電 核電廠 ＭＯＵ 恆春 核三廠 曾文生

