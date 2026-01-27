台電終轉虧為盈！學者：若沒廢核 至少可賺1800億

台電今日下午將召開董事會並通過二○二五年財報，預估全年稅前盈餘將超過六百億元，台電表示，電費收入有些許增加，燃料成本減少約三、四百億元，使得台電去年終於能中止連續三年的虧損。不過，能源學者表示，若沒有廢核，去年台電可賺一千八百億元。

根據台電二○二五年一至十一月損益表，稅前盈餘為七三六億元，但依往例在加計十二月收支後，稅前盈餘金額會減少一些，因此台電保守預估去年全年稅前盈餘約六百億元，實際數字要等董事會通過後公告。

台電二○二二年至二○二四年累計虧損逾四千億元，去年雖然轉虧為盈，但累虧仍逾三千億元。台電從二○二二年至二○二五年，除了調漲五次電價，台電近年也獲得政府的注資，包括增資兩千五百億元及補貼五百億元。

台電預估約六百億元的盈餘中，燃料成本的減少就貢獻了三、四百億元，燃料成本是台電盈虧最關鍵因素。中央大學教授梁啟源指出，台電只以能源價格跌幅百分之廿二來看，但若去年沒有廢核，台電其實可以賺更多，去年稅前盈餘上看一千八百億元。

根據經濟部能源署統計，二○二五年西德州原油每桶價格由一月七十五美元降至十二月五十八美元，布蘭特原油從七十九美元跌至六十二美元，杜拜原油從每桶八十一美元跌至六十一美元，國際油價跌幅皆在兩成以上，天然氣價格波動也與油價掛鉤。

台灣去年廢核之後，來自核能供應的電力少了四百多億度，改以發電成本相對偏高的再生能源及燃氣發電來支援供電；梁啟源說，假設一半由天然氣電力（每度成本三點二元）、四分之一由太陽光電（每度成本五元）、四分之一由風電（每度成本七元），來替代發電成本每度一點一元的核電，台電相當於犧牲了一千二百億元的潛在盈餘。

也就是說，去年如果沒有廢核，台電去年全年盈餘應是一千八百億元，梁啟源指出，這一千二百億元就是台灣進入非核家園所付出的代價。

梁啟源認為，仰賴國際能源價格下跌來賺取盈餘的模式恐難長久，國際主要預測機構普遍看好二○二六年全球經濟表現優於二○二五年，當經濟改善，對能源的需求就會回溫，加上現在油價已是六十美元以下的低檔，進一步下跌的空間有限，屆時，能源價格的回升將再度推升台電的營運成本。

梁啟源推估，今年四月的電價可能維持不變，但十月電價是否有調漲壓力則仍存在相當大變數，端視下半年國際能源價格走勢、美國原油產量、全球需求變化而定。