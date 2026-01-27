台電去年轉盈 估賺逾600億 中止連三年虧損

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台電。 圖／聯合報系資料照片
台電。 圖／聯合報系資料照片

台電今（27）日將召開董事會，確認2025年財報，預估台電2025年全年稅前盈餘將超過600億元，中止連三年虧損。

台電2025年1至11月稅前盈餘為736億元，但根據往年經驗，在加計12月收支後，稅前盈餘金額會減少。台電昨日僅透露，預估2025年全年稅前盈餘約600億元，但實際數字要等董事會通過後才會公告。外界樂觀期待，今年電價有望凍漲。

台電副總蔡志孟昨日說明，中止虧損有兩大原因，一是台電電費收入有些許增加；二是燃料成本下跌，支出減少約三、四百億元。

台電 董事 電價

相關新聞

台電終轉虧為盈 學者：若沒廢核 至少可賺1800億

台電今日下午將召開董事會並通過二○二五年財報，預估全年稅前盈餘將超過六百億元，台電表示，電費收入有些許增加，燃料成本減少...

對美投資信保 400億今年到位 國發會：不會以台積股票質押

台美對等關稅談判大致底定，外界關注2,500億美元的投資信用保證機制如何運作，國發會副主委高仙桂昨（26）日表示，首期資...

台電系統升級 重電、電纜吃補 華城、士電、太平洋、華榮等受惠

為進一步消弭停電事故，台電已啟動「配電系統五年升級計畫」，總預算334億元，每年投入70億元，將加速汰換全國老舊變壓器、...

企業赴美自主投資市場憂台幣大貶 楊金龍3理由：台幣匯率不會大幅波動

台美關稅底定，我方承諾企業赴美自主投資兩千五百億美元，各界擔心此舉恐將引發台幣大幅貶值。對此，中央銀行總裁楊金龍昨日在立...

核三自主安檢 已與原設計廠西屋簽MOU

核電廠重啟計畫有新進度，台電昨日表示，核二及核三的再運轉計畫將於三月提出，自主安全檢查也在進行中，台電已與核三廠的原設計...

