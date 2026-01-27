台電去年轉盈 估賺逾600億 中止連三年虧損
台電今（27）日將召開董事會，確認2025年財報，預估台電2025年全年稅前盈餘將超過600億元，中止連三年虧損。
台電2025年1至11月稅前盈餘為736億元，但根據往年經驗，在加計12月收支後，稅前盈餘金額會減少。台電昨日僅透露，預估2025年全年稅前盈餘約600億元，但實際數字要等董事會通過後才會公告。外界樂觀期待，今年電價有望凍漲。
台電副總蔡志孟昨日說明，中止虧損有兩大原因，一是台電電費收入有些許增加；二是燃料成本下跌，支出減少約三、四百億元。
