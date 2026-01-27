台電系統升級 重電、電纜吃補 華城、士電、太平洋、華榮等受惠

為進一步消弭停電事故，台電已啟動「配電系統五年升級計畫」，總預算334億元，每年投入70億元，將加速汰換全國老舊變壓器、線路及開關等設備。據了解，包括華城（1519）、士電（1503）、東元（1504）等重電、變壓器設備、以及太平洋、華榮（1608）、大亞（1609）等電纜業者等相關類股，皆有望因配電統更新而受惠。

台電說明，配電網路結構複雜，全台有超過1萬條饋線，總長度約44萬公里，足以繞行地球十圈，線路上共裝設157萬具開關及158萬具變壓器，而電桿更有約326萬根。當某處設備遭遇天災、外力或設備本身故障，就可能引起饋線跳脫，造成小範圍區域停電。

為減少停電事故，台電2023年啟動「配電系統五年升級計畫」，台電副總陳銘樹昨（26）日表示，配電系統升級計畫持續進行中，每年投入至少70億元，更換變壓器、電線電纜。

他強調，台電採購都以國內公司為主，相關類股因此受惠。

台電昨日召開「配電系統供電穩定強化作為」記者會，說明配電系統改善成果。台電指出，近年加速汰換老舊設備、導入智慧科技巡檢、並落實防範鳥獸碰觸，以「事前預防」取代「事發搶修」，配電事故從2012年的高峰2萬1,019件，至2025年已下降至6,191件，減少七成。

台電表示，近年持續推動「智慧巡檢」，採用紅外線熱影像及極低頻電纜檢測，初估去年共為63.6萬處變電箱及410萬公尺電纜進行健檢，找出、並且提前汰換具潛在故障風險設備；同時台電饋線去年已完成自動化建置，透過線路智慧升級，事故發生時可主動偵測並隔離故障點，5分鐘內恢復非故障區間用戶電力，相較過往傳統搶修快上十倍，有效提升復電效率。

台電配電處長饒祐禎表示，一條線路多個開關，目前尚未達到所有開關自動化，主要涉及國內供貨問題及自身工量安排，估算一年可做3,000具。

陳銘樹指出，目前一條饋線已有3.5具自動化開關，未來會持續增加數量，當事故發生時，對於設備沒有故障的停電戶能在5分鐘內復電。