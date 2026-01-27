聽新聞
黃仁勳周四抵台 將與蔣萬安會面
輝達海外總部落腳北士科，都市計畫變更昨通過後，預計二月十三日、農曆年前，市府將與輝達在台設立的子公司正式簽訂專案地上權案。
輝達執行長黃仁勳將安排本月廿九至卅一日來台，市長蔣萬安將與黃會面，說明輝達案進度與北士科未來規畫。
至於黃仁勳月底與蔣萬安會面的時間、是否到北士科視察？副市長李四川昨表示，會面時間地點會由輝達決定，北市府全力配合。
據了解，北市府有意安排黃仁勳到北士科現地看，並邀請黃仁勳品嘗士林夜市小吃，讓黃感受人情味。市府說，黃此次來台行程滿檔，與蔣萬安會面的時間地點等細節，仍要尊重輝達總部安排。
接下來輝達專案地上權案進度，李四川表示，上周輝達送來的投資計畫書市府已核定；昨都委會也核定都市計畫細部計畫變更設計，簽約前還有一些行政程序，原則上一定會在農曆過年前，與輝達台灣子公司完成所有合約簽訂作業。
外界關注輝達「星艦三點○」何時動工？李四川說，如果輝達建築師團隊的設計進度加快，市府一定會盡快進行都市設計審查、發照，希望今年六月開工。興建時間約三、四年，預計二○二九年完工。
