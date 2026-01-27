輝達星艦3.0 都計變更通過

輝達海外總部落腳台北市北投士林科技園區，台北市都市計畫委員會昨審查北投區軟橋段八八（Ｔ17基地）、九三（Ｔ18基地）地號等都市計畫細部計畫變更，因輝達「星艦三點○」屬低量體、高建蔽率建物，審查除通過放寬建蔽率，也做出Ｔ17、Ｔ18合併並廢除中間道路等決議。

北市科Ｔ17、Ｔ18專案設定地上權案，北市府上周已核定輝達總部的投資計畫書，昨都委會審查都市計畫細部計畫修訂案。

由於輝達海外總部希望仿效美國總部低量體、高建蔽率特殊形式，包含原基地間十五公尺寬計畫道路廢除，將於士科路、福國路增加五公尺道路用地。

總部建築物將採高建蔽率、低量體建築物形式設計，下方內縮、向上向外延伸突出遮簷設計形式，都委會也通過將基地法定建蔽率由百分之五十調高為百分之七十，並解除建築物最大對角線、最大牆面線限制。

至於綠容率、綠覆率，北市新建建築物綠化實施規則新制今年上路，副市長李四川說，原本北市都發局建議放寬綠覆率從百分之八十降至百分之七十，因建築不蓋高，綠容率同意豁免，但都委會委員堅持基地內綠化面積還是要依今年上路規定，因此綠覆率維持百分之八十。開放空間須達百分之八十綠覆率，輝達建築師團隊應還是可以做得到。

李四川說，Ｔ17、Ｔ18合併後，原本中間道路面積會有部分分別移到福國路、士科路，路寬均增加五公尺，福國路路寬將變成四十五公尺，士科路變廿公尺。

民進黨北市議員林延鳳指出，淡北道路銜接台北段工程即將啟動，塞車狀況將加劇，現在「條條大路都塞車」，即使輕軌評估作業啟動，仍無法解決眼前塞車問題，且輕軌工程動輒八至十年，盼市長蔣萬安拿出配套，讓大家看見解決市政能力。

國民黨北市議員曾獻瑩說，北士科交通和道路容量，因輝達等科技廠商進駐，勢必面臨壅塞困境，未來可以考慮發展自動駕駛公車，或固定路線循環接送，緩解駕駛人力不足等難題。

藍綠議員都要求做好交通配套，避重蹈內科覆轍，李四川說，會由交通局研擬對策。輝達員工上班時間，也許與一般公司上班時間不太一樣，可能會配合美國時間，若凌晨上下班交通影響相對小。