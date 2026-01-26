快訊

AI漣漪效應浮現 野村大升2檔半導體股目標價高達五成

美再現關門危機 黃金衝5100美元、台指期夜盤力爭上游

今年電價不漲了嗎？台電終止連三虧 2025年賺逾600億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電27日將召開董事會確認2025年財報，預估台電2025年全年稅前盈餘將超過600億元。圖／聯合報系資料照片
台電27日將召開董事會確認2025年財報，預估台電2025年全年稅前盈餘將超過600億元。圖／聯合報系資料照片

不再虧了！台電27日將召開董事會確認2025年財報，預估台電2025年全年稅前盈餘將超過600億元，中止連續3年的虧損。外界樂觀預期，今年電價有望凍漲。

台電2025年1至11月稅前盈餘為736億元，但根據往年經驗，在加計12月收支後，稅前盈餘金額會減少。因此台電26日僅透露，預估2025年全年稅前盈餘約600億元，但實際數字要等董事會通過後才會公告。

台電副總蔡志孟26日說明，一是台電今年電費收入有些許增加；二是燃料成本下跌，支出減少約3、4百億元；另外，非電業收入如線路補償費等增加100多億元，因此2025年才會轉虧為盈。

不過台電截至2024年底，累計虧損高達4,229億元，即便2025年轉虧為盈，累虧仍高達3,000多億元。

經濟部表示，2022至2024年國際燃料價格大幅上漲波動，各國大幅調漲電價並推升物價。儘管2022年、2023年期間台電四次調升工業電價，兩次微調民生電價，但仍無法打平台電虧損。政府近兩年三度編1,000億元預算撥補台電，均遭到立法院封殺，台電在2025年10月再次微調民生電價。

台電 電價 電費 經濟部 物價

延伸閱讀

台電啟動334億元配電系統五年升級計畫 這些類股有望受惠

兩原因終於止虧 台電明開董事會：2025年估稅前賺逾600億元

美冬季風暴致百萬戶停電 1.7萬航班取消 電價與天然氣飆漲

AI算力中心用電估三年增六倍 國科會解析穩定供電挑戰大

相關新聞

今年電價不漲了嗎？台電終止連三虧 2025年賺逾600億元

不再虧了！台電27日將召開董事會確認2025年財報，預估台電2025年全年稅前盈餘將超過600億元，中止連續3年的虧損。...

兩原因終於止虧 台電明開董事會：2025年估稅前賺逾600億元

台電明（27）日將召開董事會並通過2025年財報，預估全年稅前盈餘將超過600億元，台電表示，今年電費收入有些許增加，燃...

觀光評比重心轉向消費力 台灣國際觀光收入上升三名

全球旅遊市場逐步復甦，各國觀光表現的比較焦點，已從「旅客是否回流」轉向「實際創造多少消費」。根據聯合國觀光組織（UN T...

影／滿足輝達進駐北士科 都委會同意T17、T18基地合併

台北市都委會下午審議通過輝達進駐北投士林科技園區案。由副市長李四川主持會議，會中拍板廢除 T17、T18 街廓間 15 ...

都委會過了！迎輝達農曆年前簽約 下一步拚6月開工

輝達落腳北士科，北市副市長李四川今天下午主持都委會，輝達案的都市計畫變更順利通過。李四川都委會後受訪表示，上周輝達的投資...

黃仁勳29日抵台何時會面蔣萬安？李四川：時間地點配合輝達

輝達落腳北士科，北市副市長李四川今天下午主持都委會，輝達案的都市計畫變更順利通過。對於何時市長蔣萬安與輝達執行長黃仁勳會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。