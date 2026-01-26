今年電價不漲了嗎？台電終止連三虧 2025年賺逾600億元
不再虧了！台電27日將召開董事會確認2025年財報，預估台電2025年全年稅前盈餘將超過600億元，中止連續3年的虧損。外界樂觀預期，今年電價有望凍漲。
台電2025年1至11月稅前盈餘為736億元，但根據往年經驗，在加計12月收支後，稅前盈餘金額會減少。因此台電26日僅透露，預估2025年全年稅前盈餘約600億元，但實際數字要等董事會通過後才會公告。
台電副總蔡志孟26日說明，一是台電今年電費收入有些許增加；二是燃料成本下跌，支出減少約3、4百億元；另外，非電業收入如線路補償費等增加100多億元，因此2025年才會轉虧為盈。
不過台電截至2024年底，累計虧損高達4,229億元，即便2025年轉虧為盈，累虧仍高達3,000多億元。
經濟部表示，2022至2024年國際燃料價格大幅上漲波動，各國大幅調漲電價並推升物價。儘管2022年、2023年期間台電四次調升工業電價，兩次微調民生電價，但仍無法打平台電虧損。政府近兩年三度編1,000億元預算撥補台電，均遭到立法院封殺，台電在2025年10月再次微調民生電價。
