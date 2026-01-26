兩原因終於止虧 台電明開董事會：2025年估稅前賺逾600億元

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電2025年預估稅前盈餘逾600億元。圖／本報系資料照片
台電明（27）日將召開董事會並通過2025年財報，預估全年稅前盈餘將超過600億元，台電表示，今年電費收入有些許增加，燃料成本出減少約3、4百億元，使得台電2025年終於能中止連續3年的虧損。

台電2025年1至11月損益比，稅前盈餘為736億元，但根據往年經驗，在加計12月收支後，稅前盈餘金額會減少，因此台電保守預估2025年全年稅前盈餘約600億元，但實際數字要等董事會通過後才會公告。

台電2022年至2024年累計虧損逾4千億元，2025年雖然轉虧為盈，累計虧損仍逾3千億元。台電從2022年至2025年，調漲過5次電價，包括2022年7月、2023年4月、2024年4月、2024年10月（產業電價），以及2025年10月（民生電價），除了調漲電價，台電近年也獲得政府的注資，包括增資2500億元及補貼500億元。

