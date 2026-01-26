觀光評比重心轉向消費力 台灣國際觀光收入上升三名

全球旅遊市場逐步復甦，各國觀光表現的比較焦點，已從「旅客是否回流」轉向「實際創造多少消費」。根據聯合國觀光組織（UN Tourism）最新發布的《世界觀光晴雨表》，台灣於2024年國際觀光收入排名升至全球第36名，較前一年上升三名，顯示觀光吸引力持續回溫。

觀光署指出，國際比較趨勢已不再僅以旅客量為核心，而是進一步觀察單趟行程的消費金額與停留深度，這也是近年評估觀光表現的重要指標。觀光署統計，2025年來臺旅客約857.4萬人次，年增約9%，其中日本、港澳、韓國等主要市場均達百萬人次規模，整體旅客量逐步回穩。

從收入表現來看，成長幅度明顯高於人次。聯合國觀光數據顯示，2024年台灣國際觀光收入達100.28億美元（約新台幣3,220億元）。進一步觀察2025年前三季，來臺旅客605萬7,907人次，較2024年同期成長9.25%；同期國際觀光收入（不含國際機票）初估為78.86億美元，年增11.56%。

相關數據顯示，國際觀光收入成長速度高於旅客人次，反映來臺旅客的消費結構正逐步轉換。相較過去以短天數、集中購物為主的旅遊型態，近年旅客更傾向延長停留時間，並將消費分散於不同城市與生活場域，帶動整體觀光收入穩定累積。

若從來源市場觀察，美國旅客平均每日消費約新台幣7,600元，平均停留10天，整趟行程消費約7.5萬元；歐洲旅客每日消費約6,300元，平均停留12天，總消費約8萬元；東南亞主要市場旅客每日消費約5,000至5,500元，平均停留7至9天，整體行程消費約3.5萬至4.5萬元，消費多集中於住宿、餐飲與城市交通。

觀光署指出，綜合國際數據與旅客消費輪廓，台灣在國際旅遊市場中的角色正逐步轉換，從過去的區域短暫停留點，轉為具明確目的地特性的旅遊市場。在消費結構持續調整的基礎上，預估2026年國際觀光收入可望以每年約2%至4%的幅度穩定成長，觀光表現的衡量重心亦將持續聚焦於產值、消費深度與旅遊品質。