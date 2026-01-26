AI算力中心用電可觀 台電：盼民眾支持電力建設

外界關切AI算力中心用電量可觀，台電今天表示，持續檢討全國電力供需情形、加強電源供應，也盼民眾支持電力建設，並建議AI算力中心選址就進電源與光電等再生能源餘裕區。

媒體報導，國科會副主委林法正指出，據國科會資料，預計至2029年全台AI算力中心，包括政府和民間合計規模約達450千瓩（MW）。AI算力中心對電力品質要求更甚科學園區，他建議，台電要判斷傳統雲端資料中心與AI算力中心，供電要以後者為優先。

報導指出，據台綜院報告，台灣目前有36座資料中心、負載約60MW，若2029年政府和民間合計AI算力達450MW，短短3年內，將成長6.5倍，AI算力中心建置對於穩定供電將是大挑戰。

台電今天召開「配電系統供電穩定強化作為」記者會被問及此事，發言人黃美蓮表示，台電持續檢討全國電力供需情形，政府對產業未來發展也有相關規劃，台電會持續加強電源供應，也希望民眾支持電力建設，加速電網建設。

針對AI算力中心規範事宜，黃美蓮說，目前桃園以北5MW以上暫緩受理申請，未來整體規則與管理規範，會持續蒐集國際做法與各界意見，有相關方案後再與外界報告。

台電副總經理蔡志孟補充，若可行，選址可盡量靠近電源端，另中南部光電較有餘裕，AI算力中心也希望多使用綠電，此與董事長曾文生提及的「PowerCouple」概念吻合，朝此方向將可同時滿足供電與綠電使用需求。

此外，媒體詢問核電再運轉相關進度，黃美蓮表示，核二、核三廠再運轉計畫預定今年3月提出，自主安全檢查則在進行中，因涉及原廠技術，已和原廠西屋公司簽訂MOU。