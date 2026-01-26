經濟部長拜訪Cadence總部 強化台美半導體與AI設計合作

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
經濟部長龔明鑫拜訪Cadence總部並與多位主管合影，強化臺美半導體與AI設計合作。圖／Cadence提供
經濟部長龔明鑫拜訪Cadence總部並與多位主管合影，強化臺美半導體與AI設計合作。圖／Cadence提供

經濟部部長龔明鑫於美西時間1月23日訪問美國矽谷，並拜會全球電子設計自動化 (EDA) 領導廠商益華電腦（Cadence）總部，與益華財務長John Wall及多位資深副總裁暨部門總經理，就在台先進技術研發布局、人工智慧（AI）結合晶片設計EDA軟體發展，以及深化台美半導體產業合作等議題深入交換意見。

財務長John Wall表示，EDA與半導體密不可分，Cadence協同台灣半導體產業開發先進製程與AI晶片，推進AI領域蓬勃發展穩固全球供應鏈；Cadence將持續加強與台灣合作，在台投入先進技術並擴大人員與規模。

龔明鑫表示，Cadence長期深耕台灣半導體產業，經濟部肯定Cadence持續擴大在台研發能量、引進海外專業人才、深化與產學研機構的合作，並培育多領域人才投入半導體產業，擴大在台研發中心規模及強化國際能見度。

Cadence獲經濟部A+全球研發創新夥伴計畫補助，攜手工研院建立「全流程3D-IC智慧系統設計服務平台」，研發記憶體-邏輯整合之MOSAIC 3D AI晶片關鍵技術，榮獲2024年全球百大科技研發獎，展現我國在先進晶片設計與AI應用領域的國際競爭力。

龔明鑫指出，因應生成式AI快速發展所帶動的晶片設計複雜度提升，AI結合EDA軟體已成為國際重要發展趨勢，經濟部期待Cadence持續擴大在臺投入AI驅動晶片與系統設計研發資源，開發Agentic AI結合EDA核心技術、根留台灣深化國內半導體與EDA技術合作，協助百工百業產業升級，同時帶動Cadence全球業務拓展，實現互利共贏。

