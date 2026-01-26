影／滿足輝達進駐北士科 都委會同意T17、T18基地合併
台北市都委會下午審議通過輝達進駐北投士林科技園區案。由副市長李四川主持會議，會中拍板廢除 T17、T18 街廓間 15 公尺寬的道路用地，合併為完整基地，並配合修訂土地使用分區管制規定，以擴大規模滿足輝達設立海外總部之需求。
北市府強調，此舉旨在爭取輝達進駐以延續北士科作為前瞻技術示範基地的功能，加速產業鏈整合。經委員充分討論後，都市計畫委員會主席、副市長李四川宣布，該案依委員意見修正相關文字後通過，後續將依程序推動相關都市計畫變更作業。
