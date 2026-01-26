都委會過了！迎輝達農曆年前簽約 下一步拚6月開工

輝達落腳北士科，北市副市長李四川今天下午主持都委會，輝達案的都市計畫變更順利通過。李四川都委會後受訪表示，上周輝達的投資計畫書已核定、今天都委會核定變更設計，輝達專案地上權案一定會在農曆年前簽約，如果建築師設計進度能盡快，市府一定會盡快都設審查及發照，盼6月開工。

李四川表示，今天的都市計畫變更審查，有四個部分，包括建蔽率放寬；T17、T18中間的道路合併；第三是單層高度提高；還有車輛進出口同意在不影響交通下開闢。

其中T17、18中間道路合併後，李四川說，原本中間的道路面積，會有部分移到福國路5公尺、移到士科路5公尺，所以福國路原路寬40米，變成45米；士科路原來路寬15米變成20米，道路的部分沒有問題。

另外，委員有部分建議，包括輝達進駐就產業的發展可能要增加說明；第二，綠容率部分無法達到，因沒有辦法達到垂直，但平面的綠覆率還是依照今年上路的新規定80%，這部分是都委會委員堅持必須要辦理的。

至於有委員提到周邊停車場進出口，因新仁寶是從士科路進出口，委員建議改到福國路，李四川說，這麼部分，就交給輝達的建築師，在設計的時候交給都市設計審查，不影響交通下，就可以開闢停車場出入口，

由於輝達的星艦3.0仍需要符合今年新上路的綠覆率80%，媒體問輝達的建築設計是否要更改？李四川說，綠覆率是依照開放空間必須達到80%綠覆率，建築師團隊應該還是可以做得到。

有議員要求市府做好周邊交通配套，避免重蹈內科覆轍，李四川說，這麼部分會與交通局研擬，尤其輝達員工的上班時間，也許與與一般上班時間不太一樣，也許會配合美國時間，如果凌晨上下班，影響也不大。